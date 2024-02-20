«Брат, мы за традиционные ценности». Как Macan стал лицом молодой России

«В идеале я бы хотел так, как у родителейМноголетний брак с четырьмя детьми.. Но сейчас другое время. Наши девочки стали по-своему относиться к слову «честь» и целомудрию. Да и пацаны тоже. Все упростилось. А тогда все было на железобетонных плитах. Я не до конца разделяю политику современных девчонок, которую можно назвать «здесь и сейчас», я тут рассматриваю только свое будущее. Вот когда говорят: «Ну да, я выкладываю фото в белье или купальнике, я же сейчас не замужем и не в отношениях, да, я тусуюсь и выпиваю, но я же не в отношениях». По этой же логике любой пацан может подойти и сказать: «Ну да, я каждый день получаю в лицо, я слабый, меня никто не уважает, но я же не в отношениях. Вот когда будем в отношениях, пойду в секцию бокса, стану сильным и ответственным, у меня будет много денег». Кому ты нужна такая, если ты сейчас не в отношениях, но столько погуляла? Если она хочет карьеру и прожить жизнь как зажигалка, просто получить эмоции и дальше непонятно что — это ее вариант . Пусть ее никто не осуждает, она сама это выбрала. Пусть только в 40 лет не ****** [поразится окружающему миру]».