«Брат, мы за традиционные ценности». Как Macan стал лицом молодой России

Кто такой Macan
Макан — самый успешный русскоязычный рэпер последних лет. Два года подряд он становится самым прослушиваемым артистом в VK Музыке. По данным площадки, в 2022 году его песни прослушали больше 700 миллионов раз, в 2023-м — больше миллиарда. Его прошлогодний релиз «XII», сперва вышедший как эксклюзив VK, также стал альбомом года на стриминге: у него более 230 миллионов прослушиваний. У него почти 6 миллионов ежемесячных слушателей на Яндекс Музыке — почти как у Анны Асти (чуть больше 6 миллионов). На YouTube у его хита «Asphalt 8» — 70 миллионов просмотров.
При этом артист до последнего времени сторонился публичности: минималистично ведет соцсети и практически не дает интервью. Что про него все-таки известно: Макану 22 года, он родился и вырос в Москве. Его отец — режиссер Кирилл Косолапов, снимающий кино для благотворительных фондов. Макан рос в семье крепкого среднего класса: ребенком он ни в чем не нуждался, но жил в обычном московском районе. С детства любит машины и единоборства.
Как звучит его музыка
Это пацанский рэп на максималках. Тачки, несчастная любовь, вера в братьев и правильные ценности — такой тут набор тем. Звучат они под сопровождение прямолинейных минималистичных рэп-битов с вплетением удачных мелодичных ходов: Макан талантливо тянет гласные на припевах.
Если пытаться выделить четкие причины для его успеха, стоить обратить внимание в первую очередь на две. Во-первых, это хорошо сбитые и понятные песни. Вот строчки, которые разлетаются на цитаты, вот припевы, оседающие в голове. Во-вторых, ценности — в последние пару лет на российской музыкальной сцене появилась новая волна запроса на «пацанскость». Да и не только там: успех «Слова пацана» все еще свеж в памяти.
Почему он так популярен — Макан впервые рассказал об этом сам
Пацан-рэп Макана при этом бьет по всем триггерам: он за традиционные ценности, за братьев и правильную мораль, религиозный человек, против наркотиков. Разве что любит превышать скоростной режим — но никто не идеален.
На канале «Вписка» вышел полуторачасовой разговор с Маканом — это его первое большое интервью. Мы выбрали из него 10 цитат, которые помогают понять, какой он человек и артист (а в случае Макана это один и тот же человек).
Почему его музыку больше слушают в провинции
«Не потому что она какая‑то простая и люди ее легче угадывают, а потому что легче услышать то, про что я говорю. Там меньше мыльницы на глазах. Москва — она чуть такая, очень разношерстная и многослойная, <…> нафаршированная. А в провинции люди про одно. Моя задача — не попасть в ценности, а преподнести свои. И на данный момент они больше откликаются в провинции».
Как по мнению Макана связаны плагиат и телепортация
«Мне приводили пример на муравьях атта. Знаешь, кто это? Это муравьи, которые телепортируютсяВ десятых в интернете стала распространяться теория об умении этого вида муравьев телепортироваться. Никаких ее научных подтверждений до сих пор не существует.. У них матка может телепортироваться из одного места в другое. У них такие маленькие бетонные гнездышки, в которых они собирают свои огромные мегаполисы. Телепортация, которую все планируют придумать, уже есть в природе. Поэтому думать, что где‑то ты мотив подукрал, где‑то вдохновился стилем, — брат, ну, семь нот [всего есть]».
Как он видит семью и роль женщины в ней
«Брат, мы за традиционные ценности. Я все понимаю, не хочу никого душить и лишать возможностей. Но камон. Мы же пацаны, а не дети.
Когда ведущий Вася Трунов позже по ходу интервью напомнил про эту реплику, Макан добавил: «Ты какого‑то абьюзера из меня делаешь. Да все главные в семье, главный — Бог. Просто мужчина впереди, а женщина за ним. И моя женщина должна это помнить и понимать».
Какой Макан видит идеальную девушку
«В моем понимании женщина должна быть сформирована и осознанна. И понимать, чего она хочет. Есть же женщины, которые не ставят семью на первое место. Это не хорошо и не плохо, она хочет строить карьеру или быть известной. Но рядом с собой я хочу видеть взрослую осознанную девчонку, которая понимает, что на первом месте — семья, дети, дом. Мне не нужно, чтобы женщина сутками убирала и стояла у плиты. Но мне важно, чтобы она понимала, что ее энергия должна аккумулироваться дома».
Почему ему ближе ценности прошлых поколений
«В идеале я бы хотел так, как у родителейМноголетний брак с четырьмя детьми.. Но сейчас другое время. Наши девочки стали по-своему относиться к слову «честь» и целомудрию. Да и пацаны тоже. Все упростилось. А тогда все было на железобетонных плитах. Я не до конца разделяю политику современных девчонок, которую можно назвать «здесь и сейчас», я тут рассматриваю только свое будущее. Вот когда говорят: «Ну да, я выкладываю фото в белье или купальнике, я же сейчас не замужем и не в отношениях, да, я тусуюсь и выпиваю, но я же не в отношениях». По этой же логике любой пацан может подойти и сказать: «Ну да, я каждый день получаю в лицо, я слабый, меня никто не уважает, но я же не в отношениях. Вот когда будем в отношениях, пойду в секцию бокса, стану сильным и ответственным, у меня будет много денег». Кому ты нужна такая, если ты сейчас не в отношениях, но столько погуляла? Если она хочет карьеру и прожить жизнь как зажигалка, просто получить эмоции и дальше непонятно что — это ее вариант. Пусть ее никто не осуждает, она сама это выбрала. Пусть только в 40 лет не ****** [поразится окружающему миру]».
Зачем он с друзьями открыл спортивный зал в Москве
«Зал — это меценатская история. Мы с братьями сделали зал, потому что мы патриоты нашей страны. Я лично люблю свою родину. Мне лично в кайф, чтобы на родине все были сильными. И что, если не зал, может этому поспособствовать?»
Что Макан думает про цензуру в русскоязычном рэпе
«Базара нет, я тоже творческий человек. Творчество должно жить в своем проявлении. Но есть мера. Может быть, сейчас этому уделяется чересчур много внимания. И там, где можно было и закрыть глаза на что‑то из‑за того, что кто‑то когда‑то себе позволил, сейчас вот такой радикальный подход. Я так скажу: музыка никому ничего не должна. У кого какие ценности — он их и транслирует. Могу сказать от себя: я не хочу, чтобы мои дети или сестры слушали какие‑то вещи. Сейчас не то время, чтобы транслировать спорные вещи».
О вере и церкви
«Меня дважды крестили. Сперва в детстве, не помню, сколько мне было. А потом у меня был свой подростковый путь. Появился внутренний порыв покреститься еще раз. Сделал это в 19 лет, уже по-взрослому. Я изучал христианство, иудаизм, ислам, даже веды. Это был осознанный выбор. <…> Мне было лет 18. Не было мотивации, была необходимость срочно что‑то вспомнить. Я чуть расслабился, не придавал ничему значения, был в моменте. И нужно было вспомнить о главном. Жизнь подсказала».
Что значит обеспеченная семья и чем пацан отличается от гопника
«Я не делю ни себя, ни других по уровню заработка. Простота для меня не в сумме в кармане. Сколько плохих людей без денег и сколько хороших с деньгами? На самом деле безденежье так же опасно, как и огромное количество денег. Когда я говорю, что я из обеспеченной семьи, это ничего не значит. У меня не было космических расходов, я ездил в школу на метро. Последние два года учился в частной школе не потому, что этого хотел, а потому, что не мог учиться в своей школе и надо было куда‑то перейти. Обеспеченная семья — это всегда была еда дома и все было нормально. Мне грех жаловаться или накидывать себе баллы за то, что я в каком‑то гетто вырос. Нет, я рос в Раменках, а не пил пиво у «девятки». Плохо, что рисуется такой образ. Это не пацаны, а гопники.
Пять признаков настоящего мужчины
«Есть фундаментальные мужские вещи. И когда они непоколебимы, это достойно уважения. Я себя самоидентифицирую как в первую очередь мужчину, потому что не могу подобрать другого слова. Два главных пункта для тела — быть здоровым и сильным. А внутренних три: добродетельность, осознанность и мужество. Когда ты выбираешь эти три полки как самое главное, ты начинаешь над ними работать и воспитывать в себе».
Что успех Макана говорит о современном обществе
Музыкальный редактор «Афиши Daily», автор телеграм-канала «край ми айривер т30»
Просмотр интервью Макана оставляет две ключевые эмоции. Но сперва хочется проговорить, что слово «брат» и его вариации здесь звучат почти 70 раз.
Во-первых, вау, судя по всему, Макан — самый честный рэпер момента. Потому что между артистом и человеком здесь вообще не прослеживается никакой разницы. Он в самом деле очень любит тачки, по-своему рефлексирует об отношениях (называя треки «Еще одна грустная песня про телку»), ходит в зал и уважает церковь. В этом плане интересно, как Макан отражает собой целый пласт собственных слушателей. Возьмите других звездных артистов: будь это хоть Элджей, хоть Мияги и Эндшпиль — в этих случаях легко прочертить границы между музыкантами и аудиторией. Первые обращаются ко вторым из чуть-чуть, но других миров, сохраняя дистанцию. А Макану она не нужна: увидел братьев на районе, зачитал им рэп под хороший бас из тачки. Просто оказалось, что братьев там сотни миллионов, а не пара человек.
Во-вторых, мне сложно найти с этой музыкой точки пересечения, и меня немного пугает вот эта цикличность локальной сцены, которая вернулась к пацанскому рэпу, который, казалось бы, окончательно остался в прошлых десятилетиях. Жанр как таковой не смущает, песня «Asphalt 8» еще и звучит отлично. Дело скорее в том, что я слышу в песнях Макана и в его интервью, — и удивляюсь, потому что, казалось бы, 22-летний москвич должен думать несколько иначе. Когда человек экранизирует мем про «не могу осуждать, хотя осуждаю» в контексте девушек и их образа жизни («ее выбор, пусть только не ****** [обалдеет] в 40 лет»). Делит людей на сильных и слабых. Понимает музыкальную цензуру. И так далее. Должен был бы быть чуть современнее, в общем.
Само собой, Макан ничего не должен ни мне, ни кому‑то другому. Кто вообще определяет это «современнее»? В 2024 году взгляды Макана могут казаться устаревшими, но что поделать, это тоже отражение сегодняшних реалий.