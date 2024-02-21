Матранга отправили в рехаб

Родственники отправили Матранга в рехаб, следует из сторис в его аккаунте. Сестра артиста рассказала о его проблемах с наркотиками.
Родители и сестра встретили Матранга в Шереметьево, чтобы положить его в клинику. «Многие люди не хотели верить, что Алан употреблял, но, к сожалению, это горькая правда. Мы всеми силами пытаемся помочь ему выбраться из состояния, в которое он себя загнал», — пишет сестра в его аккаунте.
Она также подтвердила отмену его выступлений. Семь концертов ранее были назначены на апрель. «Сейчас Алану предстоит очень долгое лечение, он не будет выходить на связь, выступать, и вся его публичная деятельность будет приостановлена (концертов, разумеется, тоже не будет)», — подчеркивает родственница.
Девушка также опровергла, что семья не связывалась и не помогала Матрангу в Таиланде. По ее словам, артисту оказывали финансовую и эмоциональную поддержку родные и близкие.
«Семья и друзья были с ним на связи всегда, когда он этого хотел, но из‑за огромной агрессии любой контакт с ним стал просто невыносимым. Тем не менее мама и папа оставались на связи до отправки в Россию», — пишет сестра. Комментируя задержание музыканта полицейскими, она назвала его организованной операцией, которая ранее уже несколько раз оказывалась неуспешной.
Также родственница прояснила, что Матранг давал путаные истории из жизни в своих прямых эфирах и не все из них актуальны. Например, она говорит, что избиение певца случилось не в прошлом году, а несколько лет назад, никакой опасности в России для него не было, а в Таиланд он уехал на отдых.
Накануне Матранга задержала на Пхукете тайская полиция. Позже его заметили на рейсе в Россию. Находясь в Таиланде, он рассказывал, что родные не хотят выходить с ним на связь, а дома он ввязался в конфликт с неизвестными, а также просил у подписчиков деньги на еду.