Матранга отправили в рехаб

Также родственница прояснила, что Матранг давал путаные истории из жизни в своих прямых эфирах и не все из них актуальны. Например, она говорит, что избиение певца случилось не в прошлом году, а несколько лет назад, никакой опасности в России для него не было, а в Таиланд он уехал на отдых.