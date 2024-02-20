Матранга задержали в Таиланде. Он боится возвращаться в Россию и просит деньги на еду

«Зима, Владикавказ, под Новый год. Заворачивают в лес и начинают меня бить и снимать на видео. Я начинаю злиться и ******** [прихожу в гнев]. Я не отбиваюсь, не могу ничего сделать, они оба боксеры мощные. Швыряют меня на землю и один из них достает свой маленький член и пытается поссать. Все это снимается. Один держит меня за шиворот и ****** [бьет], а второй обоссать пытается и не может. Писюн маленький, на холоде еще меньше стал. Я думаю: „Что в моей жизни не так, где я не туда зашел?“», — вспоминал музыкант.