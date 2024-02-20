Матранга задержали в Таиланде. Он боится возвращаться в Россию и просит деньги на еду

Автора песни «Медуза» Матранга задержала на Пхукете местная полиция. Рэпер вел прямую трансляцию из машины по дороге в полицейский участок.
«Не сказали, за что. Я вот кушал… Сейчас меня везут в полицию. Я готов в медицинском центре освидетельствоваться», — говорит музыкант.
Он предполагает, что полиция заинтересовалась донатов на карте его местного знакомого. Данные карты артист публиковал накануне и просил подписчиков «кинуть немного денег на еду» до тех пор, пока он не улетит в Россию в конце февраля.
«Полицейские сказали, что со мной все в порядке. Видимо, проверят документы. Никакого инцидента не совершал, еду в машине», — говорит Матранг в ролике.
В Таиланде у артиста возникли проблемы с деньгами
Накануне в сторис Матранг пожаловался, что у него не осталось денег. Он купил билет домой, однако до вылета две недели и ему нечего есть
«Папа, мама, сестра, друзья, лейблы — все отказываются помогать. Меня отменили в моей стране. Ещё и здесь обо мне говорят плохие вещи тайцам и местным жителям, от этого моя жизнь похожа на тюремную. <…> Много друзей оставило меня. Тех, кого я не оставлял даже в самые ужасные моменты», — жаловался он в сторис.
Тогда же он подтвердил намерение перестать писать песни. Последний сингл Матранга выходил в феврале прошлого года, до этого релизов от него не было с августа 2021-го.
«Я ухожу, потому что медийность не для меня, так что выгоднее теперь меня убить, чем просить вернуться домой, ибо радовать и радоваться через музыку я больше не буду. Я изменил свое отношение к творчество, теперь меня привлекают другие сферы», — писал Матранг в сторис. В то же время в апреле у музыканта запланирован тур по России из семи выступлений.
В то же время артист рассказал, что родственники хотят отправить его в больницу по неясным причинам. Такое отношение его явно оскорбило.
«Мама говорит, что меня будут от чего‑то лечить, кто в курсе, от чего? Я чист от тяжелых веществ и могу доказать это. Психически я тоже полностью здоров. Может кто‑то мне помочь? Мне кажется, такое „лечение“ не для меня», — написал Матранг.
Почему он уехал из России
В Таиланд Матранг перебрался в конце прошлого года. В конце января он рассказал подписчикам, что в новой стране у него нет денег, а близкие люди не хотят с ним общаться.
Судя по всему, Россию ему пришлось покинуть из‑за конфликта с неизвестными. Артист поделился, что перед Новым годом его избили и вывезли в лес.
«Я не хочу возвращаться домой с нерешенными вопросами. Меня в Осетии два типа вывезли в лес и пытались обоссать и сняли это на видео. и выложили, пытались выложить в сеть. У всей Осетии есть это видео на телефонах и никто мне его не прислал», — рассказывал он в январе.
«Зима, Владикавказ, под Новый год. Заворачивают в лес и начинают меня бить и снимать на видео. Я начинаю злиться и ******** [прихожу в гнев]. Я не отбиваюсь, не могу ничего сделать, они оба боксеры мощные. Швыряют меня на землю и один из них достает свой маленький член и пытается поссать. Все это снимается. Один держит меня за шиворот и ****** [бьет], а второй обоссать пытается и не может. Писюн маленький, на холоде еще меньше стал. Я думаю: „Что в моей жизни не так, где я не туда зашел?“», — вспоминал музыкант.
В Таиланде он пропустил похороны бабушки, сбрил себе брови и поменял отношение к музыке.
«Я сбрил свои брови, потому что мне настолько ***** [плевать] на все, на этот мир. Я не хочу больше заниматься никакой медийной деятельностью, не хочу быть звездой, популярным человеком. Я не хочу никаких денег. Пусть моя музыка продолжает продаваться там, где сейчас продается. Просто можно кто‑то один выйдет на связь со мной? Даст гарантию, что со мной ничего не случится, что я могу продолжать заниматься своими делами любимыми. А то если бы я сегодня на похороны прилетел, там бы еще одни похороны образовались», — говорил Матранг.