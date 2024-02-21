Режиссером нового «Мира Юрского периода» может стать Гарет Эдвардс

Гарет Эдвардс, работавший над картинами «Изгой-один», «Создатель» и «Монстры», может занять режиссерское кресло нового фильма по вселенной «Мира Юрского периода», передает Deadline.
Ранее сообщалось о том, что студия Universal Pictures ведет переговоры с постановщиком Дэвидом Лейтчем, известным по работе над «Дэдпулом-2» и первыми частями «Джона Уика», однако, как отмечает Deadline, контракт так и не был подписан.
Предстоящий фильм должен стать совершенно новым взглядом на эпоху Юрского периода. Возвращение Криса Пратта и Брайс Даллас Ховард, а также актеров оригинальной трилогии Джеффа Голдблума, Лоры Дерн и Сэма Нилла не ожидается. Премьера запланирована на 2 июля 2025 года.
Продюсером грядущей ленты выступит Стивен Спилберг. Ранее СМИ писали, что сценарий к фильму напишет Дэвид Кепп, работавший над оригинальной картиной. Третья, и финальная, часть новой трилогии под названием «Мир Юрского периода: Господство» вышла в 2022 году.