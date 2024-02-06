Следующий «Мир Юрского периода» выйдет в 2025 году. Режиссером может стать Дэвид Лейтч

Фильм будет совершенно новым взглядом на эпоху Юрского периода. Возвращение Криса Пратта и Брайс Даллас Ховард, а также актеров оригинальной трилогии Джеффа Голдблума, Лоры Дерн и Сэма Нилла не ожидается.