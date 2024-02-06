Следующий «Мир Юрского периода» выйдет в 2025 году. Режиссером может стать Дэвид Лейтч

По данным издания, Universal Pictures уже ведет переговоры с режиссером Дэвидом Лейтчем, известным по работе над «Дэдпулом-2» и первыми частями «Джона Уика».
Фильм будет совершенно новым взглядом на эпоху Юрского периода. Возвращение Криса Пратта и Брайс Даллас Ховард, а также актеров оригинальной трилогии Джеффа Голдблума, Лоры Дерн и Сэма Нилла не ожидается.
Продюсером грядущей ленты выступит Стивен Спилберг. Ранее СМИ писали, что сценарий к фильму напишет Дэвид Кепп, работавший над оригинальной картиной.
В 2022 году на экраны вышел третий и финальный фильм обновленной трилогии о современных динозаврах под названием «Мир Юрского периода: Господство».