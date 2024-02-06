Следующий «Мир Юрского периода» выйдет в 2025 году. Режиссером может стать Дэвид Лейтч

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:44
Фото: Universal Pictures

Следующий «Мир Юрского периода» выйдет 2 июля 2025 года. Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, Universal Pictures уже ведет переговоры с режиссером Дэвидом Лейтчем, известным по работе над «Дэдпулом-2» и первыми частями «Джона Уика».

Фильм будет совершенно новым взглядом на эпоху Юрского периода. Возвращение Криса Пратта и Брайс Даллас Ховард, а также актеров оригинальной трилогии Джеффа Голдблума, Лоры Дерн и Сэма Нилла не ожидается.

Продюсером грядущей ленты выступит Стивен Спилберг. Ранее СМИ писали, что сценарий к фильму напишет Дэвид Кепп, работавший над оригинальной картиной.

В 2022 году на экраны вышел третий и финальный фильм обновленной трилогии о современных динозаврах под названием «Мир Юрского периода: Господство».

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