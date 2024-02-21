В Грузии бизнесмена обвинили в подделке хинкали

Максим Саблин
Сегодня в 12:50
Фото: Следственная служба Министерства финансов Грузии

Грузинскому бизнесмену грозят три года тюрьмы за фальсификацию хинкали. Об этом сообщила Следственная служба грузинского Министерства финансов.

«Следствием установлено, что обвиняемый с целью получения незаконной материальной выгоды в одном из регионов систематически производил в кустарном цеху и реализовывал фальсифицированные мясные полуфабрикаты, в которых использовал соевые добавки для сохранения вкуса», — сообщили в ведомстве.

Представители Минфина добавили, что в результате обысков поддельные хинкали и другие товары были полностью изъяты из торговых сетей и с завода. На фото силовиков видны пакеты с килограммами опечатанных замороженных полуфабрикатов.

Согласно Уголовному кодексу Грузии, мужчине грозит лишение свободы от 1 до 3 лет.

В феврале в Италии женщину приговорили к 20 месяцам тюрьмы за подделку документов ради ухода в декретный отпуск и получения пособий. За 7 лет она придумала себе 12 беременностей и 5 детей, благодаря чему получила больше 100 тыс. евро.

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