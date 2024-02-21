В Грузии бизнесмена обвинили в подделке хинкали

Грузинскому бизнесмену грозят три года тюрьмы за фальсификацию хинкали. Об этом сообщила Следственная служба грузинского Министерства финансов.
«Следствием установлено, что обвиняемый с целью получения незаконной материальной выгоды в одном из регионов систематически производил в кустарном цеху и реализовывал фальсифицированные мясные полуфабрикаты, в которых использовал соевые добавки для сохранения вкуса», — сообщили в ведомстве.
Представители Минфина добавили, что в результате обысков поддельные хинкали и другие товары были полностью изъяты из торговых сетей и с завода. На фото силовиков видны пакеты с килограммами опечатанных замороженных полуфабрикатов.
Согласно Уголовному кодексу Грузии, мужчине грозит лишение свободы от 1 до 3 лет.
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