В Грузии бизнесмена обвинили в подделке хинкали

В феврале в Италии женщину приговорили к 20 месяцам тюрьмы за подделку документов ради ухода в декретный отпуск и получения пособий. За 7 лет она придумала себе 12 беременностей и 5 детей, благодаря чему получила больше 100 тыс. евро.