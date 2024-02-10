Итальянка выдумала 5 детей и 12 беременностей ради пособий на 111 тыс. евро

Между 2014 и 2019 годами Барбара Иоле подала в Национальный институт социального обеспечения Италии справки о 12 беременностях «с высокой степенью риска». Часть из них якобы привела к выкидышам, поэтому она зарегистрировала только пятерых: Бенедетту, Анжелику, Абрамо, Летицию и Израэля. Полученные документы она использовала, чтобы уходить в декретный отпуск и получать пособия на воспитание детей. Таким образом, ей удалось вытянуть из государственной казны больше 100 тысяч евро.