Итальянка выдумала 5 детей и 12 беременностей ради пособий на 111 тыс. евро

В Италии женщину приговорили к 20 месяцам тюрьмы за подделку документов ради получения пособий. За 7 лет она придумала себе 12 беременностей и 5 детей, благодаря чему получила 111 тысяч евро, пишет La Repubblica
Между 2014 и 2019 годами Барбара Иоле подала в Национальный институт социального обеспечения Италии справки о 12 беременностях «с высокой степенью риска». Часть из них якобы привела к выкидышам, поэтому она зарегистрировала только пятерых: Бенедетту, Анжелику, Абрамо, Летицию и Израэля. Полученные документы она использовала, чтобы уходить в декретный отпуск и получать пособия на воспитание детей. Таким образом, ей удалось вытянуть из государственной казны больше 100 тысяч евро.
Удивительное число беременностей женщины привлекло внимание полиции. В ходе расследования выяснилось, что роддоме её беременность не была зафиксирована ни разу, а никаких детей на самом деле нет.
Оказалось, что документы подделывала сама женщина, а также ее сожитель Давиде Пиццинато, который ставил фальшивые подписи гинеколога. Суд назначил ему семь месяцев тюремного заключения, учтя его признание вины и сотрудничество со следствием.