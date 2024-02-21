Премьеру нового фильма Пон Чжун Хо с Робертом Паттинсоном перенесли на январь 2025 года

Новая лента Пон Чжун Хо «Микки-17» с Робертом Паттинсоном в главной роли выйдет в январе 2025 года, а не в марте 2024-го, как планировалось ранее. Об этом сообщил Deadline.
Причиной переноса стала забастовка Гильдии сценаристов, прошедшая с мая по сентябрь 2023 года. Deadline отмечает, что с нынешней датой премьеры картина пропустит сезон «Оскара» 2024 года. В Warner Bros. такой выбор объясняют желанием выпустить фильм в китайский Новый год.
Лента основана на романе Эдварда Эштона «Микки-7», вышедшем в феврале 2022 года. В центре сюжета — «восстанавливаемый сотрудник» экспедиции по колонизации ледяного мира Нифльхейм. После смерти его разум загружают в новое тело. Во время седьмой миссии он на время теряет связь с базой, а когда возвращается, видит, что ему уже создали замену.
Помимо Паттинсона, в картине сыграют Стивен Ен, Наоми Аки, Тони Коллетт и Марк Руффало. Фильм станет первой работой Пон Чжун Хо после выхода в 2019 году ленты «Паразиты», получившей «Оскара» в номинации «Лучший фильм». Первый тизер «Микки-17» вышел в декабре 2022 года.