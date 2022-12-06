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Смотрим первый тизер фильма Пон Чжун Хо «Микки-17»
Дарья Мельникова
Сегодня в 09:52

Студия Warner Bros. Pictures опубликовала первый тизер фильма «Микки-17» от режиссера «Паразитов» Пон Чжун Хо. Премьера запланирована на 29 марта 2024 года.

Ролик посвящен исполнителю главной роли Роберту Паттинсону, который находится под действием успокоительных в некой капсуле. Камера медленно приближается к актеру, затем он открывает глаза, и появляется дата релиза картины.

Грядущая кинолента является адаптацией романа Эдварда Эштона «Микки 7», опубликованного в феврале этого года.

«Микки-17» расскажет о «восстанавливаемом сотруднике» экспедиции по колонизации ледяного мира Нифльхейм. После смерти его разум загружают в новое тело. Во время седьмой миссии он на время теряет связь с базой, а когда возвращается, видит, что ему уже создали замену.

Помимо Паттинсона, в картине сыграют Стивен Ен, Наоми Аки, Тони Коллетт и Марк Руффало.

Фильм станет первой работой Чжун Хо после выхода в 2019 году ленты «Паразиты», которая получила «Оскар» в категории «Лучший фильм».

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Роберт ПаттинсонСтивен ЕнТони КоллеттМарк Руффало
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