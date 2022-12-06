Смотрим первый тизер фильма Пон Чжун Хо «Микки-17»

«Микки-17» расскажет о «восстанавливаемом сотруднике» экспедиции по колонизации ледяного мира Нифльхейм. После смерти его разум загружают в новое тело. Во время седьмой миссии он на время теряет связь с базой, а когда возвращается, видит, что ему уже создали замену.