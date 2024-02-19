Бейонсе рассказала о борьбе с псориазом

«Наши отношения с волосами — это глубоко личное путешествие. Начиная с того, что я провела детство в мамином салоне, и заканчивая тем, как мой отец наносил масло на мою кожу головы для лечения псориаза — эти моменты стали для меня сакральными», — поделилась Бейонсе.