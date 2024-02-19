Бейонсе рассказала о борьбе с псориазом

Американская певица Бейонсе рассказала о своей бортбе с псориазом — аутоиммунном неинфекционном заболевании, поражающим кожу. Об этом написал Independent.
Артистка представила линейку продуктов для ухода за волосами, вдохновленную ее матерью. В ходе презентации серии она поделилась, что пришла к созданию косметических средств из‑за собственных проблем со здоровьем.
«Наши отношения с волосами — это глубоко личное путешествие. Начиная с того, что я провела детство в мамином салоне, и заканчивая тем, как мой отец наносил масло на мою кожу головы для лечения псориаза — эти моменты стали для меня сакральными», — поделилась Бейонсе.
Певица присоединилась с числу знаменитостей, которые открыто рассказали о своем псориазе. Ранее про болезнь упоминали Ким Кардашьян, Кара Делевинь, Синди Лаупер и Лиэнн Раймс.
Делевинь, в частность, признавалась в 2013 году, что временами все ее тело покрыто шелушащимися пятнами. Кардашьян рассказывала, что унаследовала псориаз у своей матери, Крис Дженнер.