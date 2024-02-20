У мини-сериала «Бегущий по лезвию 2099» сменился режиссер. Первые серии снимет Джонатан ван Тюллекен

В 2011 году компания Alcon приобрела права на производство приквелов и сиквелов научно-фантастического триллера «Бегущий по лезвию». С тех пор компания профинансировала и спродюсировала фильм «Бегущий по лезвию 2049» и аниме «Бегущий по лезвию: Черный лотос».