У мини-сериала «Бегущий по лезвию 2099» сменился режиссер. Первые серии снимет Джонатан ван Тюллекен

Джонатан ван Тюллекен, снявший первые два эпизода сериала «Сёгун» на телеканале FX, назначен режиссером первых двух серий мини-сериала «Бегущий по лезвию 2099» для Prime Video. Об этом сообщает Deadline.
Изначально первые эпизоды должен был снять Джереми Подешва, работавший над «Игрой престолов» и «Настоящим детективом». Но он был вынужден уйти из‑за конфликтов с расписанием, поскольку график производства «Бегущего по лезвию 2099» был изменён из‑за забастовки сценаристов.
Начало съемок было запланировано на прошлое лето, но из‑за забастовки их отложили до весны 2024-го. Ожидается, что съемки начнутся в апреле.
Действие «Бегущего по лезвию 2099» развернется через 50 лет после событий фильма Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049» 2017 года. Детали сюжета пока неизвестны.
В 2011 году компания Alcon приобрела права на производство приквелов и сиквелов научно-фантастического триллера «Бегущий по лезвию». С тех пор компания профинансировала и спродюсировала фильм «Бегущий по лезвию 2049» и аниме «Бегущий по лезвию: Черный лотос».