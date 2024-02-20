У мини-сериала «Бегущий по лезвию 2099» сменился режиссер. Первые серии снимет Джонатан ван Тюллекен

Семён Гудошников
Сегодня в 22:05
Фото: Frazer Harrison/Getty Images

Джонатан ван Тюллекен, снявший первые два эпизода сериала «Сёгун» на телеканале FX, назначен режиссером первых двух серий мини-сериала «Бегущий по лезвию 2099» для Prime Video. Об этом сообщает Deadline.

Изначально первые эпизоды должен был снять Джереми Подешва, работавший над «Игрой престолов» и «Настоящим детективом». Но он был вынужден уйти из‑за конфликтов с расписанием, поскольку график производства «Бегущего по лезвию 2099» был изменён из‑за забастовки сценаристов.

Начало съемок было запланировано на прошлое лето, но из‑за забастовки их отложили до весны 2024-го. Ожидается, что съемки начнутся в апреле.

Действие «Бегущего по лезвию 2099» развернется через 50 лет после событий фильма Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049» 2017 года. Детали сюжета пока неизвестны.

В 2011 году компания Alcon приобрела права на производство приквелов и сиквелов научно-фантастического триллера «Бегущий по лезвию». С тех пор компания профинансировала и спродюсировала фильм «Бегущий по лезвию 2049» и аниме «Бегущий по лезвию: Черный лотос».

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