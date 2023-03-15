Реклама
Новости

Режиссер «Игры престолов» Джереми Подешва снимет пилот сериала «Бегущий по лезвию 2099»

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:48

Джереми Подешва, снявший некоторые эпизоды «Игры престолов» и «Подпольной империи», снимет пилотный эпизод сериала «Бегущий по лезвию 2099». Об этом сообщает Deadline.

Детали сюжета пока держатся в секрете. Известно, что действие шоу развернется в 2099 году, спустя 50 лет после событий фильма Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049» 2017 года.

Подешва также выступит исполнительным продюсером проекта наряду с автором первой ленты серии Ридли Скоттом. Они поработают над сериалом с ним вместе с шоураннером Силкой Луизой («Сияющие») и сценаристом «Бегущего по лезвию 2049» Майклом Грином.

В 2011 году компания Alcon приобрела права на производство приквелов и сиквелов научно-фантастического триллера «Бегущий по лезвию» 1982 года. С тех пор компания финансировала и продюсировала фильм «Бегущий по лезвию 2049» и недавно вышедшее аниме «Бегущий по лезвию: Черный лотос».

расскажите друзьям
люди
Дени ВильневСкотт РидлиМайкл Грин
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»