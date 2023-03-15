Режиссер «Игры престолов» Джереми Подешва снимет пилот сериала «Бегущий по лезвию 2099»

В 2011 году компания Alcon приобрела права на производство приквелов и сиквелов научно-фантастического триллера «Бегущий по лезвию» 1982 года. С тех пор компания финансировала и продюсировала фильм «Бегущий по лезвию 2049» и недавно вышедшее аниме «Бегущий по лезвию: Черный лотос».