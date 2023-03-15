Режиссер «Игры престолов» Джереми Подешва снимет пилот сериала «Бегущий по лезвию 2099»

Джереми Подешва, снявший некоторые эпизоды «Игры престолов» и «Подпольной империи», снимет пилотный эпизод сериала «Бегущий по лезвию 2099». Об этом сообщает Deadline.
Детали сюжета пока держатся в секрете. Известно, что действие шоу развернется в 2099 году, спустя 50 лет после событий фильма Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049» 2017 года.
Подешва также выступит исполнительным продюсером проекта наряду с автором первой ленты серии Ридли Скоттом. Они поработают над сериалом с ним вместе с шоураннером Силкой Луизой («Сияющие») и сценаристом «Бегущего по лезвию 2049» Майклом Грином.
В 2011 году компания Alcon приобрела права на производство приквелов и сиквелов научно-фантастического триллера «Бегущий по лезвию» 1982 года. С тех пор компания финансировала и продюсировала фильм «Бегущий по лезвию 2049» и недавно вышедшее аниме «Бегущий по лезвию: Черный лотос».