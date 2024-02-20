Ким Чен Ын стал первым иностранным лидером, которому подарили автомобиль Aurus

«Действительно, когда лидер КНДР был на Восточном, он осмотрел эту машину, Путин ее показал сам лично. И конечно же, как и многим, ему эта машина понравилась. Поэтому было принято такое решение. Северная Корея — это наш близкий сосед. Мы намерены и будем развивать наши отношения со всеми соседями, включая Северную Корею», — заявил Песков.