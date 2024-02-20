Ким Чен Ын стал первым иностранным лидером, которому подарили автомобиль Aurus

Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль Aurus, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Модель вызвала интерес у северокорейского лидера во время визита в Россию.
«Действительно, когда лидер КНДР был на Восточном, он осмотрел эту машину, Путин ее показал сам лично. И конечно же, как и многим, ему эта машина понравилась. Поэтому было принято такое решение. Северная Корея — это наш близкий сосед. Мы намерены и будем развивать наши отношения со всеми соседями, включая Северную Корею», — заявил Песков.
18 февраля российский автомобиль Aurus получили сестра главы КНДР, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон и секретарь ЦК ТПК Пак Чон Чхон.
Глава КНДР стал первым из зарубежных лидеров, кто получил в подарок Aurus. По данным ТАСС, автомобиль этой марки есть также в автопарке президента Туркмении, но он был приобретен на коммерческой основе.
В декабре 2023 года южнокорейский телеканал SBS сообщил, что лидер КНДР сменил личный автомобиль на Mercedes-Benz Maybach S650. При этом поставки таких машин в Северную Корею находятся под санкциями ООН.
В августе 2023 года Путин потребовал от чиновников пересесть на российские автомобили. Они должны понимать, что нужно развивать российские бренды автомобилей и другой продукции, считает глава государства.