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Путин потребовал от чиновников пересесть на отечественные автомобили

Семён Гудошников
Сегодня в 16:10

Все российские госслужащие должны ездить на автомобилях отечественного производства, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

«Миниcтерства, ведомства, управление делами обратились с проcьбой продолжить [закупки], сделать упор, по cути, на автомобили иностранного производства, прoдолжить такую практику. Я сказал, что это дoлжно быть абсолютно исключено и все чиновники cтраны должны ездить на отечественных автoмобилях», — цитирует его слова ТАСС.

По мнению президента, если «где‑то будет поскромнее, чем раньше, ничего страшного — наоборот, даже хорошо». Чиновники должны понимать, что нужно развивать российские бренды автомобилей и другой продукции, считает он.

В то же время, отметил Путин, не стоит полностью отказываться от импорта, однако «базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков так прокомментировал предложение: «Мы люди служивые. Какие дадут, на том и будем ездить. Не мы решаем. Понятно, что действующие авто никто не будет утилизировать. Как они будут изношены, списаны, будут меняться на новые отечественные».

Предложения о том, чтобы пересадить чиновников на российские автомобили, звучали и раньше. Первым с такой инициативой выступил в 1997 году Борис Немцов, который тогда занимал пост вице-премьера правительства. Президент Борис Ельцин предложение поддержал и выпустил распоряжение о запрете закупки иномарок для правительственных чиновников. Однако те стали жаловаться на частые поломки, а сам Ельцин продолжил ездить на «мерседесе». В итоге через два года распоряжение отменили.

В июле Вячеслав Володин предложил обязать все бюджетные учреждения и органы власти закупать отечественные авто. Он напомнил, что Путин пользуется отечественным лимузином Aurus Senat.

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Владимир ПутинДмитрий ПесковБорис ЕльцинБорис НемцовВячеслав Володин
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