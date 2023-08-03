Путин потребовал от чиновников пересесть на отечественные автомобили

Предложения о том, чтобы пересадить чиновников на российские автомобили, звучали и раньше. Первым с такой инициативой выступил в 1997 году Борис Немцов, который тогда занимал пост вице-премьера правительства. Президент Борис Ельцин предложение поддержал и выпустил распоряжение о запрете закупки иномарок для правительственных чиновников. Однако те стали жаловаться на частые поломки, а сам Ельцин продолжил ездить на «мерседесе». В итоге через два года распоряжение отменили.