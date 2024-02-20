Астрономы обнаружили самый яркий среди известных объект во Вселенной

Австралийские ученые обнаружили квазар, питаемый самой быстрорастущей черной дырой из когда‑либо найденных. Самый яркий известный объект во Вселенной, который в 500 раз ярче Солнца, все это время «прятался прямо перед носом», сообщает The Guardian.
Свету этого квазара понадобилось более 12 млрд лет, чтобы долететь до Земли. Его масса примерно в 17 млрд раз больше Солнца, он поглощает энергетические эквивалент звезде ежедневно.
Ученые Австралийского национального университета впервые заметили квазар с помощью 2,3-метрового телескопа. Автор исследования, доцент вуза Кристиан Вольф рассказал, что невероятная скорость роста астрономического объекта означает «огромное выделение света и тепла», поэтому он сомневается, что его рекорд когда‑либо будет побит.
Свет излучается аккреционным диском диаметром семь световых лет, что в два раза больше расстояния от Солнечной системы до ближайшей к ней звезды — альфы Центавра. В этом диске материалы в космосе втягиваются в черную дыру и вращаются вокруг нее, прежде чем пересекут горизонт событий.
«Это вызывает небольшой шок и трепет, когда мы представляем это адское место… Представляем эти условия и то, что природа действительно создает нечто даже более экстремальное, чем мы предполагали ранее», — сказал соавтор исследования, доктор Кристофер Онкен.
В 2020 году ученые впервые обнаружили молекулы кислорода за пределами Млечного Пути. Галактика Маркарян 231, в которой был обнаружен подходящий газ, находится в 580 миллионах световых лет от Земли. Она известна из‑за находящегося в ней квазара — одного из самых ярких объектов в видимой Вселенной.