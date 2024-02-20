Астрономы обнаружили самый яркий среди известных объект во Вселенной

Свет излучается аккреционным диском диаметром семь световых лет, что в два раза больше расстояния от Солнечной системы до ближайшей к ней звезды — альфы Центавра. В этом диске материалы в космосе втягиваются в черную дыру и вращаются вокруг нее, прежде чем пересекут горизонт событий.