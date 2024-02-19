Джоди Фостер рассказала, как фридайвер спас ее во время съемок «Настоящего детектива»

Американская актриса Джоди Фостер, известная по фильмам «Таксист» и «Комната страха», рассказала, как фридайвер не дал ей утонуть на съемках сериала «Настоящий детектив». Этим она поделилась с изданием GQ.
Фостер призналась, что фридайверу пришлось нырнуть за ней и вытащить ее из воды во время съемок финального эпизода шоу, поскольку сама она подняться на поверхность не смогла. «Это был самый страшный день», — призналась актриса.
«Они построили резервуар. Мои ботинки были утяжелены, моя парка была утяжелена, все было утяжелено, потому что я должна была опуститься на дно. Было совершенно темно, и я не могла надеть контактные линзы, так что я не видела», — вспомнила она.
Фостер добавила, что костюм был настолько тяжелым, что она не могла всплыть самостоятельно, даже если бы попыталась. Кроме того, только один небольшой участок поверхности был открыт, так что найти место, где можно выбраться из воды, было непросто.
По словам актрисы, ситуация вызвала у нее панику. В целом, опыт съемок в «Настоящем детективе» Фостер называет «дискомфортным», поскольку ей пришлось провести много времени в ледяных пещерах.
Тем не менее, артистка осталась довольна проектом, несмотря на некоторую критику. «У нас были лучшие отзывы в моей жизни», — подчеркнула она.