«Дьявол носит Prada» получит театральную адаптацию с музыкой Элтона Джона

Постановка рассказывает о начинающем журналистке, только что окончившей колледж, которая устраивается на работу в престижный журнал Runway и работает на самую влиятельную икону моды. Жертвуя своей личной жизнью ради исполнения невыполнимых требований Миранды, девушка оказывается под соблазном гламурного мира, который когда‑то презирала.