«Дьявол носит Prada» получит театральную адаптацию с музыкой Элтона Джона

В лондонском театре «Доминион» поставят мюзикл «Дьявол носит Prada» по мотивам одноименных книги Лорен Вайсбергер и фильма 2006 года. Главную роль — Миранду Пристли — сыграет Ванесса Уильямс («Отчаянные домохозяйки», «Дурнушка»), сообщает Variety.
Постановка рассказывает о начинающем журналистке, только что окончившей колледж, которая устраивается на работу в престижный журнал Runway и работает на самую влиятельную икону моды. Жертвуя своей личной жизнью ради исполнения невыполнимых требований Миранды, девушка оказывается под соблазном гламурного мира, который когда‑то презирала.
Музыкальной составляющей мюзикла займется Элтон Джон. Режиссером выступит трехкратный лауреат «Тони» Джерри Митчелл.
«Оживить Миранду Пристли в Вест-Энде — это настоящая мечта. Пристегивайтесь, ребята», — сказал актриса Уильямс. В ленте «Дьявол носит Prada» главную роль сыграла Мерил Стрип, которую при этом не хотели брать в проект.