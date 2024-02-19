Пранкер поднялся на сцену BAFTA вместе с Кристофером Ноланом и Киллианом Мерфи

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:59
Кадр с церемонии награждения BAFTA

Пранкер по имени Лизвани вышел на сцену во время вручения премии BAFTA вместе с Кристофером Ноланом и Киллианом Мерфи, но был пойман. Ютубер попал на кадры с трансляции церемонии, сообщает The Guardian.

Мужчина в темном костюме поднялся на сцену во время благодарственной речи продюсера «Оппенгеймера» Эммы Томас. Встав позади нее и Нолана и рядом с Мерфи, он стоял перед камерами и ушел со сцены вместе со всеми, а внизу его уже ждала служба безопасности.

После награждения полиция заставила Лизвани удалить часть записей. «Охрана задержала шутника из социальных сетей после того, как он присоединился к победителям главной награды на сцене — мы относимся к этому очень серьезно и не хотим предоставлять ему какую‑либо огласку», — заявили организаторы BAFTA.

Лизвани известен своими визитами на церемонии награждения. Пранкер проникал на Золотой мяч ФИФА и британские премии в 2022 году.

В декабре 2023-го во время трансляции жеребьевки грядущего чемпионата Европы по футболу в зале прозвучали звуки женского стона, но ведущие продолжили церемонию. Пранк устроил британский блогер Jarvo.

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