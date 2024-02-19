Пранкер поднялся на сцену BAFTA вместе с Кристофером Ноланом и Киллианом Мерфи

Мужчина в темном костюме поднялся на сцену во время благодарственной речи продюсера «Оппенгеймера» Эммы Томас. Встав позади нее и Нолана и рядом с Мерфи, он стоял перед камерами и ушел со сцены вместе со всеми, а внизу его уже ждала служба безопасности.