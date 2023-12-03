В эфир жеребьевки ЧЕ-2024 по футболу попали звуки женского стона. Это дело рук британского пранкера

Дэниэл Джарвис (настоящее имя пранкера) пронес в зал телефон и оставил. В качестве рингтона на устройстве была установлены неприличные звуки, на которые обратили внимание присутствующие, в том числе ведущий Федерико Маркетти. Блогер звонил на телефон каждый раз, когда ведущие доставали листочек с названиями стран.