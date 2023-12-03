В эфир жеребьевки ЧЕ-2024 по футболу попали звуки женского стона. Это дело рук британского пранкера

Во время трансляции жеребьевки Чемпионата Европы по футболу в 2024 году и в зале прозвучали звуки женского стона, но ведущие продолжили церемонию. Пранк устроил британский блогер Jarvo.
Дэниэл Джарвис (настоящее имя пранкера) пронес в зал телефон и оставил. В качестве рингтона на устройстве была установлены неприличные звуки, на которые обратили внимание присутствующие, в том числе ведущий Федерико Маркетти. Блогер звонил на телефон каждый раз, когда ведущие доставали листочек с названиями стран.
«Это сделали мы! Мы пробрались туда, мы оставили там телефон, мы позвонили на него — и вот звуки секса на жеребьевке Евро-2024», — сказал Джарвис.
Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии. Талисманом чемпионата стал плюшевый медведь, «который, как говорят, появился в Германии в начале XX века».