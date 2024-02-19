Британских школьников разрешили обыскивать на наличие телефонов во время уроков и перемен

Школам в Великобритании приказали запретить ученикам пользоваться мобильными телефонами на уроках и переменах и разрешили обыскивать тех. Об этом сообщает The Independent.
Администрация каждой из школ вправе самостоятельно принимать решение насчет пользования телефонами. Во многих заведениях уже выработана своя политика в отношении пользования учеников телефонами, заявил консультант Министерства образования по вопросам поведения Том Беннет.
Министр образования Джиллиан Киган заявила, что школы — это «места, где дети могут учиться, а мобильные телефоны как минимум нежелательный отвлекающий источник в классе». Она сказала, что опубликованный документ дает учителям инструменты для улучшения поведения и преподавания. Газета отмечает, что в некоторых школах использование телефонов остается причиной «ежедневных битв».
«Во многих школах уже есть какая‑то политика в отношении телефонов, но это руководство дает четкое представление всем, включая родителей, о том, что правильно, а что нет для благополучия детей», — заявил консультант министерства образования.
В 2022 году запретили использовать телефоны российским школьникам. В 2019-м учебным заведениям предложили обязать всех присутствующих в здании школы выключать звук на мобильных устройствах, а в лучшем случае — убирать их в специальные места хранения.