Британских школьников разрешили обыскивать на наличие телефонов во время уроков и перемен

Министр образования Джиллиан Киган заявила, что школы — это «места, где дети могут учиться, а мобильные телефоны как минимум нежелательный отвлекающий источник в классе». Она сказала, что опубликованный документ дает учителям инструменты для улучшения поведения и преподавания. Газета отмечает, что в некоторых школах использование телефонов остается причиной «ежедневных битв».