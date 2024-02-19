Таможенники изъяли 200 игрушечных эмбрионов человека на границе с Эстонией

Женщина без гражданства при въезде из Эстонии в РФ хотела пронести 200 моделей эмбриона человека, но ее не пропустили. Об этом сообщается в телеграм-канале ФТС.
Таможенники на КПП «Ивангород» нашли пластиковые эмбрионы в чемодане путешественницы, постоянно проживающей в Эстонии. На каждой было написано «Не игрушка!», а судя по информации с этикетки, изделия были изготовлены в немецком городе Эстринген.
На таможне признали партию коммерческой, перед провозом ее следовало задекларировать. Нарушительница заявила, что ее об этом попросили «третьи лица».
Против женщины возбудили дело об административном правонарушении. В случае нарушения правил провоза товары также конфискуют, а на перевозчика налагается штраф.
В январе таможенники запретили ввоз в Ханты-Мансийск «святого песка» из Индии. Его из паломнической поездки отправила на домашний адрес местная жительница — вместе с бижутерией и сувенирами.
Песок отправили на экспертизу, и сотрудники Россельхознадзора увидели в нем «высокий фитосанитарный риск». В итоге песок изъяли, а женщине грозил штраф до 2500 рублей.