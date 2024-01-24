Таможенники запретили ввезти в РФ «святую землю» из Индии. В ней увидели высокий фитосанитарный риск

Семён Гудошников
Сегодня в 19:59
Фото: Kunj Parekh/Unsplash

Таможенники не разрешили ввезти в Россию «святой песок» из Индии. Об этом сообщает «Муксун ФМ».

Почти килограмм песка отправила из Индии на свой домашний адрес жительница Ханты-Мансийска. За рубежом она находилась в рамках паломнической миссии.

В память о поездке женщина собрала посылку, куда помимо бижутерии и сувениров положила четыре пакета с песком общим весом 860 грамм.

Однако российские таможенники не пропустили посылку. Они отправили песок на экспертизу в региональный отдел Россельхознадзора. Эксперты ведомства отнесли содержимое пакетов к «продукции высокого фитосанитарного риска».

По закону, такие товары могут ввозить в страну только специализированные организации и лишь в научных целях.

В итоге песок изъяли, а на паломницу составили административный протокол за нарушение ограничений на ввоз. Ей грозит штраф до 2,5 тыс. рублей.

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