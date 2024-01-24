Таможенники запретили ввезти в РФ «святую землю» из Индии. В ней увидели высокий фитосанитарный риск

Почти килограмм песка отправила из Индии на свой домашний адрес жительница Ханты-Мансийска. За рубежом она находилась в рамках паломнической миссии.
В память о поездке женщина собрала посылку, куда помимо бижутерии и сувениров положила четыре пакета с песком общим весом 860 грамм.
Однако российские таможенники не пропустили посылку. Они отправили песок на экспертизу в региональный отдел Россельхознадзора. Эксперты ведомства отнесли содержимое пакетов к «продукции высокого фитосанитарного риска».
По закону, такие товары могут ввозить в страну только специализированные организации и лишь в научных целях.
В итоге песок изъяли, а на паломницу составили административный протокол за нарушение ограничений на ввоз. Ей грозит штраф до 2,5 тыс. рублей.