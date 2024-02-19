Депутат призвал конфисковать подмосковный дом Пугачевой и Галкина*

«Если говорить о людях публичных — Галкин, Пугачева — их, конечно, больше всего пугают не имущественные потери, а потеря влиятельности, потеря их популярности, потому что их главный капитал — это их популярность. Как только их перестанут показывать по телевизору, их популярность превратится в ноль. Они хотели, чтобы их любили, чтобы ими вдохновлялись, чтобы их слушали. Их такие действия говорят о том, что они идут против своего народа, и [они] в прямом смысле потеряли право называться народными. Потеряли право быть любимыми народом, потому что их действия — это действия, которые против своего же народа», — заявил Гусев.