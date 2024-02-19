Депутат призвал конфисковать подмосковный дом Пугачевой и Галкина*

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гусев попросил МВД проверить, можно ли конфисковать дом Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в поселке Грязь. Слова депутата передает телеграм-канал Shot.
«Если говорить о людях публичных — Галкин, Пугачева — их, конечно, больше всего пугают не имущественные потери, а потеря влиятельности, потеря их популярности, потому что их главный капитал — это их популярность. Как только их перестанут показывать по телевизору, их популярность превратится в ноль. Они хотели, чтобы их любили, чтобы ими вдохновлялись, чтобы их слушали. Их такие действия говорят о том, что они идут против своего народа, и [они] в прямом смысле потеряли право называться народными. Потеряли право быть любимыми народом, потому что их действия — это действия, которые против своего же народа», — заявил Гусев.
14 февраля Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за преступления против безопасности России. Среди прочего этот документ предполагает конфискацию за фейки об армии, призывы к экстремизму и введению санкций против страны, за дискредитацию ВС. Закон позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, если фейки или призывы распространялись из корыстных побуждений или по найму. Для конфискации необходимо решение суда.
В декабре Следственный комитет проверил Галкина и Пугачеву по статье о фейках про армию, но не нашел нарушений. В отношении Галкина в России не заведено уголовных дел.
* Максим Галкин внесен Минюстом в список иноагентов.