В Кемеровской области восьмилетний мальчик сбежал из дома после «Разговоров о важном»

В городе Прокопьевске Кемеровской области восьмилетний мальчик сбежал из дома после школьного урока «Разговоры о важном». Об этом рассказала газета «Московский комсомолец».
Учительница заявила в классе, что каждый человек обязательно должен создать семью и обзавестись детьми. А старшие товарищи во дворе поделились с мальчиком, что необходимо делать для рождения детей.
Информация о сексе ужаснула второклассника. Он заявил маме, что «ни за что никогда не будет жениться, потому что ему такое противно и отвратительно». «Разговоры о важном» же привели мальчика к мысли, что женитьбы не избежать.
«Пару дней ходил какой‑то смурной, а несколько дней назад пришел из школы, немного покопался в шкафу и сразу ушел гулять — это мне его старший брат рассказал, сама я на работе была в это время», — рассказала мама ребенка.
Она отметила, что не разрешает сыну гулять одному. Но в этот день старший брат мальчика не заметил, как тот ускользнул из дома. Не обнаружив его дома, брат сразу же позвонил матери.
Пропавшего школьника нашли в тот же вечер в лесопарке. Мальчик собирался там заночевать, он принес в лес из дома одеяла и простыни.
«Когда мы вместе вернулись домой, он сказал мне, что все равно сбежит, потому что, если останется дома, его потом заставят жениться и заниматься сексом. Сказал, что построит дом в лесу, где его никто не найдет и будет жить там один», — поделилась мама второклассника.