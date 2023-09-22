В Кемеровской области восьмилетний мальчик сбежал из дома после «Разговоров о важном»

«Когда мы вместе вернулись домой, он сказал мне, что все равно сбежит, потому что, если останется дома, его потом заставят жениться и заниматься сексом. Сказал, что построит дом в лесу, где его никто не найдет и будет жить там один», — поделилась мама второклассника.