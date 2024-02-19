Японские ученые создали первый в мире деревянный спутник. Его планируют запустить летом

Семён Гудошников
Сегодня в 11:23
Изображение: Kyoto University

Исследователи киотского университета и лесозаготовительная компания Sumitomo Forestry построили первый в мире деревянный спутник, сообщает The Guardian.

Крошечный зонд LignoSat размером в кофейную чашку изготовлен из магнолии, которая в экспериментах на МКС показала себя наиболее стабильной и устойчивой к растрескиванию. Цель проекта — проверить, могут ли биоразлагаемые материалы выступить экологически чистой альтернативой металлам, из которых сейчас производят спутники.

«Все спутники, входя в атмосферу Земли при возвращении, сгорают и создают крошечные частицы оксида алюминия, которые будут плавать в верхних слоях атмосферы в течение многих лет. В конечном итоге это повлияет на окружающую среду Земли», — отметил японский астронавт и аэрокосмический инженер из Киотского университета Такао Дои.

Спутник из магнолии планируют запустить в космос этим летом, в данный момент завершается подготовка к миссии. На орбиту аппарат доставит корабль снабжения МКС Orbital Sciences Cygnus либо ракета SpaceX Dragon.

Прочность магнолии тестировали на МКС в течение года. На образцах не было обнаружено признаков повреждений — ученые объясняют это тем, что в космосе нет кислорода, который может вызвать горение дерева, а также живых существ, способных привести к его гниению. Исследователи проверили несколько пород древесины, в том числе японскую вишню, но магнолия оказалась более прочной.

О планах Японии запустить деревянный спутник стало известно в декабре 2020 года. Изначально миссию планировали на 2023 год.

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