Японские ученые создали первый в мире деревянный спутник. Его планируют запустить летом

Прочность магнолии тестировали на МКС в течение года. На образцах не было обнаружено признаков повреждений — ученые объясняют это тем, что в космосе нет кислорода, который может вызвать горение дерева, а также живых существ, способных привести к его гниению. Исследователи проверили несколько пород древесины, в том числе японскую вишню, но магнолия оказалась более прочной.