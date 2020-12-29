Япония запустит в космос первый деревянный спутник

Япония планирует в 2023 году запустить в космос первый в мире спутник, сделанный из дерева. Об этом сообщил Би-би-си.

Спутник разработают Университет Киото и японская лесозаготовительная компания Sumitomo Forestry. Они исследуют различные породы дерева и проведут эксперименты, которые покажут, как тот или иной вид древесины ведет себя в экстремальных условиях.

Специалисты надеются, что деревянные спутники в будущем позволят решить проблему космического мусора. Они, по мнению ученых, будут сгорать, не падая обратно на Землю и не выбрасывая вредные вещества в атмосферу.

«Мы очень обеспокоены тем фактом, что все спутники, которые снова входят в атмосферу Земли, горят и создают крошечные частицы глинозема, которые будут плавать в верхних слоях атмосферы в течение многих лет», — сказал астронавт и профессор Такао Дои.

По словам Дои, космический мусор угрожает окружающей среде Земли. По данным Всемирного экономического форума, им является около 60% всех существующих в космосе спутников. Всего их — 6 тыс., а к 2028 году может быть уже порядка 15 тыс., считают в Euroconsult.