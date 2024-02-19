В России до конца года планируют охватить патриотическим воспитанием 72% молодежи

Не менее 72% детей и молодежи в возрасте от 5 до 19 лет должны охватить системой патриотического воспитания к концу 2024 года. Это одна из главных задач федерального проекта «Патриотическое воспитание», сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
В частности, больший охват патриотического воспитания планируется достичь за счет развития движения детей и молодежи «Движение первых».
Голикова считает, что работа в этом направлении дает неплохой результат. В качестве доказательства она привела данные ВЦИОМ, согласно которым 95% школьников заявляют, что гордятся своей страной.
По словам вице-премьера, образовательные учреждения страны выполняют функцию крупнейшего работодателя. Детские сады, школы, колледжи и педвузы обеспечивают места более чем 9,5% занятого населения, отметила.
В 2024 году на федеральный проект «Патриотическое воспитание» направят 45,85 млрд рублей — это в 10 раз больше, чем в 2022-м. 20,49 млрд выделят «Движению первых», примерно столько же — советникам школ по воспитанию.