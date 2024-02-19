В России до конца года планируют охватить патриотическим воспитанием 72% молодежи

Не менее 72% детей и молодежи в возрасте от 5 до 19 лет должны охватить системой патриотического воспитания к концу 2024 года. Это одна из главных задач федерального проекта «Патриотическое воспитание», сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.