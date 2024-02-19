Кристофер Нолан поблагодарил борцов за ядерное разоружение

С момента своего пика в 1967 году они добились этого почти на 90%. В последнее время многое пошло не по плану. И поэтому, принимая эту награду [за лучшего режиссера], я просто хочу отметить их усилия и указать на то, что они демонстрируют необходимость и потенциал усилий по достижению мира», — сказал режиссер.