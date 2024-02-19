Кристофер Нолан поблагодарил борцов за ядерное разоружение

Кристофер Нолан выразил признательность борцам за ядерное разоружение. Он посвятил им свою речь на церемонии вручения кинопремии BAFTA.
«Я хочу сказать, что наш фильм заканчивается на драматически необходимой, на мой взгляд, ноте отчаяния. Но в реальном мире есть множество людей и организаций, которые долго и упорно боролись за сокращение количества ядерного оружия в мире.
С момента своего пика в 1967 году они добились этого почти на 90%. В последнее время многое пошло не по плану. И поэтому, принимая эту награду [за лучшего режиссера], я просто хочу отметить их усилия и указать на то, что они демонстрируют необходимость и потенциал усилий по достижению мира», — сказал режиссер.
«Оппенгеймер» забрал семь наград на премии BAFTA, в том числе за лучшую картину, лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль. Фильм рассказывает об ученом, который сыграл важную роль в создании ядерного оружия, использованного при бомбардировках Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Это стало единственным применением ядерного оружия в вооруженном конфликте в истории человечества.