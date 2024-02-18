Цены на iPhone 15 в России оказались одними из самых дешевых в мире

По словам экспертов, низкие цены в России обусловлены параллельным и «серым» импортом электроники. Из‑за этого Apple не может контролировать закупочную стоимость, и ретейлеры могут делать скидки или продавать «в ноль», а также возвращать себе уплаченные налоги там, где были закуплены аппараты. К тому же некоторые продавцы еще могут и начислять покупателям бонусы в несколько тысяч рублей.