Цены на iPhone 15 в России оказались одними из самых дешевых в мире

iPhone 15 в России оказался одним из самых дешевых в мире, подсчитали «Известия». На маркетплейсах модель с 256 Гб памяти можно найти от 85 тыс. рублей, а у частников — от 70 тыс.
Эти цены заметно ниже, чем в других странах мира. Например, в США за аналогичный смартфон попросят от 899 долларов (около 82 тыс. рублей), но также придется доплатить налог, который в среднем составляет 11–12% от стоимости.
В немецких интернет-магазинах такой же айфон стоит от 1000 евро (около 106 тыс. рублей), в ОАЭ — чуть менее 4000 дирхамов (около 100 тыс. рублей). Самый дорогой оказался в Турции, там гаджет предлагают за 1900 долларов (около 174 тыс. рублей).
По словам экспертов, низкие цены в России обусловлены параллельным и «серым» импортом электроники. Из‑за этого Apple не может контролировать закупочную стоимость, и ретейлеры могут делать скидки или продавать «в ноль», а также возвращать себе уплаченные налоги там, где были закуплены аппараты. К тому же некоторые продавцы еще могут и начислять покупателям бонусы в несколько тысяч рублей.
В то же время риски тоже ложатся на клиентов. Они могут столкнуться с нерабочими устройствами или невозможностью получить официальную гарантийную поддержку.
В материале iPhones.ru дешевизну объясняют возникновением схемы с баллами «Спасибо». Частники закупают ввезенные параллельным импортом устройства на «Мегамаркете» и получают вместе с этим десятки тысяч бонусов. Бонусы тратят на площадке на приобретение другого товара, а купленные айфоны перепродают дешевле, чем на маркетплейсе.
В соцсетях появляется все больше постов от владельцев очков смешанной реальности Vision Pro, которые возвращают свои устройства обратно в магазин. Они жалуются на дискомфорт при использовании, головные боли и малое количество приложений.