Более 2000 россиян сняли с авиарейсов за дебош в 2023 году

В России более 2000 человек сняли с авиарейсов за дебош в 2023 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника Главного управления на транспорте МВД Олега Калинкина.
По его словам, 1300 пассажиров находились на борту в состоянии алкогольного опьянения. Калинкин добавил, что за последние три года число снятых с рейсов граждан остается на одном уровне.
Из общего числа задержанных в прошлом году 62 человека привлекли к уголовной ответственности, а около 2000 — к административной. Калинкин подчеркнул, что больше всего аваиадебаширов было задержано в Москве, Петербурге и Мурманске.
В августе 2023 года в сети завирусились видео с сотрудником «Уральских авиалиний», который снимал пассажиров с рейса за грубость, штрафовал за ручную кладь, которая лежит в калибраторе не свободно, отказывал в посадке из‑за бутылки воды, торчащей из сумки и превышающей допустимую высоту багажа.