Более 2000 россиян сняли с авиарейсов за дебош в 2023 году

В августе 2023 года в сети завирусились видео с сотрудником «Уральских авиалиний», который снимал пассажиров с рейса за грубость, штрафовал за ручную кладь, которая лежит в калибраторе не свободно, отказывал в посадке из‑за бутылки воды, торчащей из сумки и превышающей допустимую высоту багажа.