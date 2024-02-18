Более 2000 россиян сняли с авиарейсов за дебош в 2023 году

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:44
Фото: Alexander Schimmeck/Unsplash

В России более 2000 человек сняли с авиарейсов за дебош в 2023 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника Главного управления на транспорте МВД Олега Калинкина.

По его словам, 1300 пассажиров находились на борту в состоянии алкогольного опьянения. Калинкин добавил, что за последние три года число снятых с рейсов граждан остается на одном уровне.

Из общего числа задержанных в прошлом году 62 человека привлекли к уголовной ответственности, а около 2000 — к административной. Калинкин подчеркнул, что больше всего аваиадебаширов было задержано в Москве, Петербурге и Мурманске.

В августе 2023 года в сети завирусились видео с сотрудником «Уральских авиалиний», который снимал пассажиров с рейса за грубость, штрафовал за ручную кладь, которая лежит в калибраторе не свободно, отказывал в посадке из‑за бутылки воды, торчащей из сумки и превышающей допустимую высоту багажа.

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