Сотрудник «Уральских авиалиний» снимал пассажиров с рейса за грубость. В авиакомпании его поддержали

«При регистрации этот чемодан поместился в измерительную коробку, а при посадке — нет, и пассажира из‑за этого не хотели пускать в самолет. Также от одной сотрудницы в адрес пассажира я услышал фразу „Я сниму вас с рейса за оскорбления“. Разве рядовые работники имеют полномочия высаживать людей по своему личному желанию?» — удивлялся клиент «Уральских авиалиний».