Сотрудник «Уральских авиалиний» снимал пассажиров с рейса за грубость. В авиакомпании его поддержали

Авиакомпания «Уральские авиалинии» ответила на жалобы в отношении своего сотрудника, который ранее снял сразу несколько пассажиров с рейса якобы из‑за несоответствия их ручной клади установленным габаритам. Об этом рассказало агентство «Москва».
Клиенты перевозчика заявили, что Ильдар Латыпов не позволял им пройти на борт, даже если с размерами багажа все было в порядке. Зачастую, как утверждают пассажиры, он отказывал в посадке из‑за не понравившегося ему тона беседы.
В качестве доказательства своих слов путешественники предоставили видео, на которых демонстрируют, как их рюкзаки и чемоданы проходят в калибратор — устройство для проверки соответствия ручной клади размерам багажных полок.
Однако в авиакомпании не увидели нарушений в действиях сотрудника. Там заявили, что Латыпов только требовал соблюдения правил провоза ручной клади. Видео из аэропорта, как посчитали в авиалиниях, не отражают полной картины произошедшего.
По мнению представителей перевозчика, ролик смонтирован, а действия Латыпова соответствуют нормам законодательства. Тем не менее с Латыповым и другими работниками провели беседы о коммуникации с пассажирами, отметили в авиакомпании.
Отдельно в «Уральских авиалиниях» ответили на появившиеся в сети скриншоты якобы с комментариями Латыпова, в которых он признается, как получает удовольствие, когда снимает с рейсов русских пассажиров, в особенности тех, кто «умоляет» его о допуске на рейс.
В «Уральских авиалиниях» заявили, что аккаунт, отправлявший сомнительные сообщения, был фейковым и создавался «с целью очернить репутацию представителя и авиакомпании».
«Создание фейковой странички в социальных сетях на сегодняшний день не составляет большого труда. Заметим, что аккаунт на вашем скрине не имеет никакого отношения к Ильдару Латыпову, и злоумышленники пишут недостоверную информацию от его имени», — написали на официальной странице перевозчика в соцсети «ВКонтакте».
По информации телеграм-канала Mash, снятые с рейсов пассажиры уже обратились с жалобой в Генпрокуратуру и намерены подать иск в отношении Латыпова. Они утверждают, что мужчина нарушает права пассажиров на протяжении уже не менее двух лет.
Он якобы снимает людей с рейсов из‑за грубости, штрафует за ручную кладь, которая лежит в калибраторе не свободно, отказывает в посадке из‑за бутылки воды, торчащей из сумки и превышающей допустимую высоту багажа.
Историей Латыпова заинтересовались в Госдуме. Депутат Александр Толмачев направил запрос в прокуратуру и пообещал разобраться в произошедшем.
«Так нельзя. Из видео следует, что не пассажир решает, куда он сегодня полетит, а сотрудник при воротцах! Даже если пассажир запутался в требованиях перевозчика, долг сотрудника авиакомпании — помочь попасть на рейс, а не мешать. Высказывания на тему национальности — вообще за гранью», — прокомментировал он.
«Афише Daily» удалось обнаружить на странице «Уральские Авиалинии Отзывы Жалобы» во «ВКонтакте» сообщение мужчины, который утверждал, что в аэропорту Жуковский сотрудники авиакомпании якобы совершали мошеннические действия.
По его словам, калибратор в зоне посадки был меньшего размера, чем аналогичное устройство на стойке регистрации пассажиров. Из‑за этого в августе 2022 года пассажира, путешествовавшего одним рейсом с автором сообщения, не пустили на борт.
«При регистрации этот чемодан поместился в измерительную коробку, а при посадке — нет, и пассажира из‑за этого не хотели пускать в самолет. Также от одной сотрудницы в адрес пассажира я услышал фразу „Я сниму вас с рейса за оскорбления“. Разве рядовые работники имеют полномочия высаживать людей по своему личному желанию?» — удивлялся клиент «Уральских авиалиний».