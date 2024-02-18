Дональд Трамп запустил линию «золотых» кроссовок после штрафа в 350 млн долларов

Экс-президент США Дональд Трамп запустил собственный бренд кроссовок на следующий день после того, как суд обязал его выплатить штраф в размере 354,9 млн долларов. Об этом сообщает The Guardian.
«Я давно хотел это сделать», — сказал Трамп, представляя обувь на выставке Sneaker Con в Филадельфии, которая называется «Величайшее шоу кроссовок на Земле». По данным СМИ, его встретили освистываниями, а также одобрительными возгласами.
Кроссовки Трампа выполнены в золотом цвете с американским флагом на заднике и буквой «Т» сбоку. Они продаются за 399 долларов (около 36 тыс. рублей). На сайте экс-президента говорится, что кроссовки никак не связаны с его предвыборной кампанией.
17 февраля суд оштрафовал Трампа по обвинению в махинациях с ценами жилых и офисных зданий, отелей и полей для гольфа на сотни миллионов долларов. В документах говорится, что семья бизнесмена искусственно завышала оценку собственности для того, чтобы получать более выгодные кредиты, а также продвигать миллиардера выше в списке Forbes.