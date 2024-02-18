Дональд Трамп запустил линию «золотых» кроссовок после штрафа в 350 млн долларов

17 февраля суд оштрафовал Трампа по обвинению в махинациях с ценами жилых и офисных зданий, отелей и полей для гольфа на сотни миллионов долларов. В документах говорится, что семья бизнесмена искусственно завышала оценку собственности для того, чтобы получать более выгодные кредиты, а также продвигать миллиардера выше в списке Forbes.