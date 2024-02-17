Дональда Трампа приговорили к штрафу в 350 млн долларов

Вместо того чтобы выразить сожаление по поводу завышенной стоимости своей недвижимости, Трамп дал показания, в которых выразил уверенность, что его бухгалтеры «недооценили» ее стоимость, настаивая на том, что его особняк в Мар-а-Лаго стоит до 1,5 млрд долларов, обратил внимание судья, и это означает, что дом стоит примерно в пять раз дороже самой дорогой частной резиденции в США.