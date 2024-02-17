Дональда Трампа приговорили к штрафу в 350 млн долларов

Суд штата Нью-Йорк приговорил бывшего президента США Дональда Трампа к штрафу в 355 млн долларов, пишет Financial Times. Миллиардера обвинили в «вопиющем» мошенничестве.
Также приговор запрещает ему и двум его сыновьям Дональду-младшему и Эрику занимать руководящие должности в нью-йоркских компаниях в течение двух лет. Отдельно 76-летнему бизнесмену запрещено обращаться за кредитами в банки штата, а его дети обязаны выплатить по 4 млн долларов каждый. Генпрокурор Нью-Йорка оценила общую сумму штрафа с процентами в 450 млн долларов.
Ведомство обвинило Трампов в махинациях с ценами жилых и офисных зданий, отелей и полей для гольфа на сотни миллионов долларов. Обвинение считает, что семья бизнесмена искусственно завышала оценку собственности для того, чтобы получать более выгодные кредиты, а также продвигать миллиардера выше в списке Forbes.
«Полное отсутствие раскаяния и угрызений совести у Трампа и его приближенных граничит с патологией. Обвиняемые не совершали убийств или поджогов, <…> однако они не способны признать ошибочность своих действий», — говорится в постановлении суда.
Вместо того чтобы выразить сожаление по поводу завышенной стоимости своей недвижимости, Трамп дал показания, в которых выразил уверенность, что его бухгалтеры «недооценили» ее стоимость, настаивая на том, что его особняк в Мар-а-Лаго стоит до 1,5 млрд долларов, обратил внимание судья, и это означает, что дом стоит примерно в пять раз дороже самой дорогой частной резиденции в США.
В своей речи Трамп был возмущен решением суда. «Все сводится к [Джо] Байдену. Это охота на ведьм против его политического оппонента, подобной которой наша страна еще не видела. Такое можно увидеть в странах третьего мира — банановых республиках», — заявил он.
Также миллиардер настаивает, что от его действий никто не пострадал, ведь кредиты были оплачены им полностью и в срок, а стоимость недвижимости даже занижена.
Решение суда нанесло удар по кошельку Трампа, который параллельно с новой президентской кампанией ведет многочисленные судебные тяжбы. Помимо гражданского процесса, ему также предъявлены обвинения по четырем отдельным уголовным делам.