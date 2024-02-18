В Воронеже отменили рок-фестиваль «Чернозем»

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:35
Фото: Edward Xu/Unsplash

В Воронежской области решили не проводить рок-фестиваль «Чернозем». Об этом сообщает «TV Губерния».

По данным источников «Коммерсантъ-Черноземье», причиной стали высокие затраты на обеспечение необходимого уровня безопасности и недостаток доступных кассовых рок-групп.

«Чернозем» с 2015 года проходил под Тамбовом. В 2020-м его отменили из‑за коронавируса, а в 2021-м фестиваль переехал в Воронеж. Однако в конечном итоге он так и не состоялся. В 2022 и 2023 годах мероприятие проводили на новой площадке.

В 2022-м группа «Сплин» посвятила свое выступление на рок-фестивале «Чернозем» артистам, которые были вынуждены уехать из России.

Лидер коллектива Александр Васильев во время выступления сказал, что он «рад видеть столько людей, в которых сохранились милосердие и сострадание, которые не приемлют жестокость, насилие и убийства».

После концерта некоторые зрители писали в соцсетях, что их вечер был испорчен и они покинули фестиваль после высказываний Васильева. Кроме того, организаторы «Чернозема» удалили сет с выступлением группы «Сплин» из трансляции фестиваля.

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