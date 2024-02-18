В Воронеже отменили рок-фестиваль «Чернозем»

По данным источников «Коммерсантъ-Черноземье», причиной стали высокие затраты на обеспечение необходимого уровня безопасности и недостаток доступных кассовых рок-групп.
«Чернозем» с 2015 года проходил под Тамбовом. В 2020-м его отменили из‑за коронавируса, а в 2021-м фестиваль переехал в Воронеж. Однако в конечном итоге он так и не состоялся. В 2022 и 2023 годах мероприятие проводили на новой площадке.
В 2022-м группа «Сплин» посвятила свое выступление на рок-фестивале «Чернозем» артистам, которые были вынуждены уехать из России.
Лидер коллектива Александр Васильев во время выступления сказал, что он «рад видеть столько людей, в которых сохранились милосердие и сострадание, которые не приемлют жестокость, насилие и убийства».
После концерта некоторые зрители писали в соцсетях, что их вечер был испорчен и они покинули фестиваль после высказываний Васильева. Кроме того, организаторы «Чернозема» удалили сет с выступлением группы «Сплин» из трансляции фестиваля.