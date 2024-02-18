В Воронеже отменили рок-фестиваль «Чернозем»

«Чернозем» с 2015 года проходил под Тамбовом. В 2020-м его отменили из‑за коронавируса, а в 2021-м фестиваль переехал в Воронеж. Однако в конечном итоге он так и не состоялся. В 2022 и 2023 годах мероприятие проводили на новой площадке.