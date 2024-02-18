На Сахалине 82 человека спасли с оторвавшейся льдины

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:02
Фото: Jonas Dücker/Unsplash

На Сахалине сотрудники МЧС спасли рыбаков с оторвавшейся льдины. Об этом говорится в телеграм-канале министерства.

Отрыв льдины шириной в 50 метров произошел в Охотском море в районе села Стародубское. 82 человека оказались в километре от берега.

В спасательной операции были задействованы 14 специалистов и 8 единиц техники, в том числе вертолет МЧС Ми-8, аэролодка и снегоход.

Ранее в Миннесоте 122 рыболова оказались на льдине, которая откололась от берега. До прибытия спасателей случайные прохожие пытались спасти людей с помощью каноэ. В результате этого четыре человека упали в ледяную воду, их быстро вытащили обратно на льдину.

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