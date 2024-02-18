На Сахалине 82 человека спасли с оторвавшейся льдины

На Сахалине сотрудники МЧС спасли рыбаков с оторвавшейся льдины. Об этом говорится в телеграм-канале министерства.
Отрыв льдины шириной в 50 метров произошел в Охотском море в районе села Стародубское. 82 человека оказались в километре от берега.
В спасательной операции были задействованы 14 специалистов и 8 единиц техники, в том числе вертолет МЧС Ми-8, аэролодка и снегоход.
Ранее в Миннесоте 122 рыболова оказались на льдине, которая откололась от берега. До прибытия спасателей случайные прохожие пытались спасти людей с помощью каноэ. В результате этого четыре человека упали в ледяную воду, их быстро вытащили обратно на льдину.