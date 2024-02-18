На Сахалине 82 человека спасли с оторвавшейся льдины

Ранее в Миннесоте 122 рыболова оказались на льдине, которая откололась от берега. До прибытия спасателей случайные прохожие пытались спасти людей с помощью каноэ. В результате этого четыре человека упали в ледяную воду, их быстро вытащили обратно на льдину.