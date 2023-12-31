В Миннесоте 122 рыболова оказались на льдине, отколовшейся от берега озера

Группу рыбаков от берега отделяло 30 футов (около 9 метров) открытой воды. До прибытия спасателей случайные прохожие пытались спасти рыбаков с помощью каноэ. В результате этого четыре человека упали в ледяную воду, их быстро вытащили обратно на льдину.