В Миннесоте 122 рыболова оказались на льдине, отколовшейся от берега озера

На Верхнем Красном озере в Миннесоте 122 рыбака оказались на льдине, которая откололась от берега. Об этом сообщает Business Insider.
Группу рыбаков от берега отделяло 30 футов (около 9 метров) открытой воды. До прибытия спасателей случайные прохожие пытались спасти рыбаков с помощью каноэ. В результате этого четыре человека упали в ледяную воду, их быстро вытащили обратно на льдину.
В сети появилось видео, в котором спасатели на лодках и судах на воздушной подушке, борясь с метелью, пытались спасти рыбаков. В итоге никто серьезно не пострадал.
За сутки до инцидента Департамент природных ресурсов Миннесоты предупредил местных жителей о плохом состоянии льда по всему штату из‑за слишком теплой погоды. В момент, когда льдина откололась от берега озера, температура на улице составляла –1 градус.
Ранее рыбак из Флориды случайно поймал акулу-молот и решил отправить ее обратно в море, проплыв с ней несколько метров. Видео завирусилось в сети.