В Миннесоте 122 рыболова оказались на льдине, отколовшейся от берега озера

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:45
Фото: Mitch/YouTube

На Верхнем Красном озере в Миннесоте 122 рыбака оказались на льдине, которая откололась от берега. Об этом сообщает Business Insider.

Группу рыбаков от берега отделяло 30 футов (около 9 метров) открытой воды. До прибытия спасателей случайные прохожие пытались спасти рыбаков с помощью каноэ. В результате этого четыре человека упали в ледяную воду, их быстро вытащили обратно на льдину.

В сети появилось видео, в котором спасатели на лодках и судах на воздушной подушке, борясь с метелью, пытались спасти рыбаков. В итоге никто серьезно не пострадал.

За сутки до инцидента Департамент природных ресурсов Миннесоты предупредил местных жителей о плохом состоянии льда по всему штату из‑за слишком теплой погоды. В момент, когда льдина откололась от берега озера, температура на улице составляла –1 градус.

Ранее рыбак из Флориды случайно поймал акулу-молот и решил отправить ее обратно в море, проплыв с ней несколько метров. Видео завирусилось в сети.

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