На петербургскую татуировщицу, изобразившую «Иисуса во время оргазма», завели уголовное дело

Сотрудники центра «Э» задержали в аэропорту Пулково владелицу петербургской тату-студии Дарью Кричкер, сообщает Baza.
По информации телеграм-канала, на девушку заведено уголовное дело по статье 148 УК («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»). Поводом послужила татуировка «Иисус во время оргазма».
Татуировщица была задержана при попытке вылететь из Петербурга в Ереван. После допроса ее отпустили под подписку о невыезде.
Кричкер — подруга другой петербургской татуировщицы Нины Кармыш, на которую недавно пожаловалось движение «Сорок сороков» из‑за работ с котами и христианской символикой.
Baza пишет, что православные активисты жаловались на обеих девушек, но к Кармыш у правоохранителей вопросов не возникло.
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