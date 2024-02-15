В РПЦ сочли неуместными тату с христианской символикой и котами

Семён Гудошников
Сегодня в 17:02
Фото: из соцсетей Нины Кармыш ТОТY

Зампред отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал неуместными работы петербургской татуировщицы Нины Кармыш, которая изображает котов и персонажи аниме вместе с христианскими символами. Ранее праворадикальное православное движение «Сорок сороков» потребовало от девушки удалить портфолио ее тату из соцсетей.

«Мне лично эти изображения кажутся неуместными. Вижу в обращении правозащитников определенные основания», — заявил Кипшидзе радиостанции «Говорит Москва».

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© Из соцсетей Нины Кармыш ТОТY
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© Из соцсетей Нины Кармыш ТОТY
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© Из соцсетей Нины Кармыш ТОТY

Директор «Сорока Сороков» Георгий Солдатов написал в личных сообщениях Кармыш, что ему ее татуировки кажутся кощунственными и оскорбляют его религиозные чувства, поэтому портфолио девушки стоит удалить.

«Вопрос достаточно серьезный. Он сводится к тому, можно ли искажать религиозные символы, которые верующие почитают, или нельзя. Мы считаем, что нельзя. Потому что в 90% случаев искажение это носит кощунственный, глумливый характер», — заявил Солдатов телеграм-каналу Baza.

В ответ татуировщица попросила не обижаться на ее работы. «Не обижайтесь, пожалуйста. Если котята оскорбляют ваши чувства веры, то у меня сомнения в ее крепости», — сказала она.

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