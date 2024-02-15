В РПЦ сочли неуместными тату с христианской символикой и котами

«Вопрос достаточно серьезный. Он сводится к тому, можно ли искажать религиозные символы, которые верующие почитают, или нельзя. Мы считаем, что нельзя. Потому что в 90% случаев искажение это носит кощунственный, глумливый характер», — заявил Солдатов телеграм-каналу Baza.