Борис Надеждин подал 16 февраля иск в Верховный суд, чтобы оспорить решение ЦИК об отказе регистрировать его кандидатом на президентских выборах. Об этом говорится на сайте политика.
«Многие подписи были забракованы из‑за несоответствия данных в паспорте подписантов и в справке МВД. Мы связывались с людьми по всей России, чтобы уточнить данные и отстоять их подписи. Я не согласен с отказом ЦИК в моей регистрации, поэтому я оспариваю его в Верховном суде», — заявил Надеждин.
Верховный суд принял иск к рассмотрению и назначил заседание на 10.00 по Москве 21 февраля.
Это уже третий иск Надеждина на Центризбирком, поданный в Верховный суд. Два предыдущих иска были отклонены.
Первый касался того, что ЦИК отбраковал подписи, собранные в Москве у жителей других регионов. Надеждин пытался оспорить требование комиссии, чтобы сборщики подписей были зарегистрированы в регионе прописки подписантов.
Вторым иском Надеждин хотел оспорить признание недействительным более 4500 подписей по «заключению почерковеда», а также «из‑за незначительного несоответствия адреса в паспорте и в справке МВД». По словам политика, в ведомости ЦИК не было обоснования, почему эксперт забраковал подписи, поэтому Надеждин пытался оспорить форму ведомости.