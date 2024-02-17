«Многие подписи были забракованы из‑за несоответствия данных в паспорте подписантов и в справке МВД. Мы связывались с людьми по всей России, чтобы уточнить данные и отстоять их подписи. Я не согласен с отказом ЦИК в моей регистрации, поэтому я оспариваю его в Верховном суде», — заявил Надеждин.