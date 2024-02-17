В Беларуси задержали хорвата за пересечение границы. Он искал лучшей жизни

Беларусские пограничники задержали хорватского нелегала. Он пересекал границу в поисках лучшей жизни, пишет пресс-служба государственного пограничного комитета Беларуси.
Мужчина попался силовикам 15 февраля в Гродненской области страны, вблизи беларусско-литовской границы. По его словам, он является гражданином Хорватии. В страну он пришел с двумя рюкзаками вещей, ножом и денежными средствами.
Как задержанный поведал пограничникам, он собирался попасть в Беларусь или Российскую Федерацию и направлялся туда с целью поиска работы и лучших условий жизни.
Теперь на него завели административное дело по статье о нарушении государственной границы. Хорвату грозит штраф до 4000 белорусских рублей, а также депортация. Сейчас его отправили в изолятор временного содержания Гродненской пограничной группы.
Вчера русских туристов обвинили в краже яхты на Карибах. Они перегнали элитное судно за 30 млн рублей в Крым и сдавали его в аренду для морских прогулок.
Яхта плавала по Черному морю в течение почти пяти лет. Все это время похитители катались по поддельным документам и не платили налоги, которых накопилось на 8 млн.