Россияне угнали на Карибах яхту за 30 млн рублей и сдавали ее в аренду в Крыму

Максим Саблин
Сегодня в 10:32
Фото: Alina Kacharno/Unsplash.com

Группа российских туристов была обвинена в краже элитной яхты на Карибских островах стоимостью 30 млн рублей, рассказали журналистам «Коммерсанта» в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Злоумышленники похитили яхту на островах Антигуа и Барбуда в 2019 году, а затем переправили ее в Крым, где перерегистрировали под фальшивыми документами и начали сдавать ее в аренду.

Таможня в Севастополе задержала яхту в начале текущего года, проведя экспертизу, которая подтвердила ее нелегальное происхождение. Более того, выяснилось, что владелец яхты не уплатил таможенные налоги, задолжав более 8 миллионов рублей государству. Подлинный владелец судна подтвердил, что яхта действительно принадлежит ему.

По этому инциденту были возбуждены уголовные дела по статьям 174 и 194 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающимся легализации преступно приобретенного имущества и уклонения от уплаты таможенных платежей. Лидер группы похитителей яхты объявлен в международный розыск, однако арестовать его пока не удалось.

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