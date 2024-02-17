Россияне угнали на Карибах яхту за 30 млн рублей и сдавали ее в аренду в Крыму

Таможня в Севастополе задержала яхту в начале текущего года, проведя экспертизу, которая подтвердила ее нелегальное происхождение. Более того, выяснилось, что владелец яхты не уплатил таможенные налоги, задолжав более 8 миллионов рублей государству. Подлинный владелец судна подтвердил, что яхта действительно принадлежит ему.