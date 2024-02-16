Новый альбом Канье Уэста на время пропал из Apple Music и iTunes из‑за конфликта

Спустя пять дней после релиза альбом «Vultures 1» Канье Уэста на время пропал из Apple Music и iTunes, сообщает Billboard. Одна из песен с пластинки — «Carnival» с Rich The Kid и Playboi Carti — занимала первое место в чарте.
Рэпер выпустил «Vultures 1» без помощи компании FUGA, с который ранее сотрудничал. Таким образом он «нарушил соглашение об обслуживании», заявила ранее компания. Она пообещала добиться удаления альбома с площадок.
После этого «Vultures 1» вернулся на стриминги, но с измененной обложкой: сначала Уэст был изображен на ней в белой хоккейной маске, а после — в черной.
Ранее Оззи Осборн обвинил Канье Уэста в использовании фрагмента из песни Black Sabbath «War Pigs» без его разрешения. Рок-музыкант рассказал, что рэпер обращался к нему с такой просьбой, но получил отказ, «потому что он антисемит и причинил многим невыразимую душевную боль».