Суд в России признал дипфейк-ролики объектом авторского права

«Технология дипфейк — это дополнительный инструмент обработки (технического монтажа) видеоматериалов, а не способ их создания», — говорится в судебном решении. Там отмечается, что использование технологии само по себе не свидетельствует от том, что ролик доступен для свободного использования, или о том, что лица, написавшие к ролику сценарий, обеспечившие съемку и озвучание, «не внесли творческий вклад» и «не признаются его авторами».