Суд в России признал дипфейк-ролики объектом авторского права

Арбитражный суд Москвы назначил первый штраф за использование дипфейк-ролика без согласия компании, создавшей его. Об этом сообщает Forbes.
Суд постановил, что компания Roistat не имела права рекламировать свое мероприятие с помощью дипфейк-видео, выполненного в Agenda Media Group (AMG). С Roistat взыскали компенсацию в 500 тыс. рублей.
В июне 2023 года в телеграм-канале Roistat появился рекламный ролик с дипфейком Киану Ривза. В нем человек с лицом голливудского актера, уходя из дома, несколько раз возвращается обратно, проверяя, не оставил ли он включенным утюг, даже фотографирует его и в итоге уходит из квартиры с утюгом в руке.
На видео обратил внимание Алексей Парфун — вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России и исполнительный директор AMG, которая создала ролик. Парфун написал представителям Roistat, которые, по его словам, ответили в духе «продукция нейросетей авторским правом не регулируется, можно брать и использовать».
Тогда глава AMG решил подать в суд, «в частности, чтобы разобраться в юридической практике». Суд встал на сторону создателей ролика, отклонив аргумент Roistat о том, что видео с использованием дипфейк-технологии не являются объектом авторского права.
«Технология дипфейк — это дополнительный инструмент обработки (технического монтажа) видеоматериалов, а не способ их создания», — говорится в судебном решении. Там отмечается, что использование технологии само по себе не свидетельствует от том, что ролик доступен для свободного использования, или о том, что лица, написавшие к ролику сценарий, обеспечившие съемку и озвучание, «не внесли творческий вклад» и «не признаются его авторами».
Парфун так прокомментировал решение суда: «Нейросети — инструмент, и созданные с их помощью произведения — это такой же объект авторского права, как любой другой. Взяли чужой ролик, поставили его в рекламу и даже промаркировали. Так делать нельзя, таких ребят это должно тормозить. Рынок становится более цивилизованным, я считаю, что это хорошо».