Мерил Стрип снимется в третьем сезоне «Убийств в одном здании»

В ролике Гомес сидит в кругу актеров третьего сезона сериала и обсуждает, что ей очень нравится эта компания и, вероятно, не может быть и лучше. В этот момент из‑за дивана появляется Мерил Стрип и предлагает подушку Стиву Мартину (он играет главную роль).