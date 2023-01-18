Мерил Стрип снимется в третьем сезоне «Убийств в одном здании»

Американская актриса Мерил Стрип («Дьявол носит Prada», «Большая маленькая ложь») присоединилась к актерскому составу третьего сезона детективной комедии «Убийства в одном здании». Об этом на своей странице в тиктоке сообщила Селена Гомес.
В ролике Гомес сидит в кругу актеров третьего сезона сериала и обсуждает, что ей очень нравится эта компания и, вероятно, не может быть и лучше. В этот момент из‑за дивана появляется Мерил Стрип и предлагает подушку Стиву Мартину (он играет главную роль).
Какую роль сыграет Стрип, пока неизвестно. Более того, неясно, будет ее персонаж эпизодическим или останется в сюжете на протяжении всего сезона.
Сериал «Убийства в одном здании» рассказывает о трех соседях, увлеченных расследованием преступлений. Главные роли играют Стив Мартин, Селена Гомес и Мартин Шорт.
Первый сезон картины вышел в августе 2021 года. Шоу получило номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучший телесериал — мюзикл или комедия». «Афиша Daily» подробно рассказывала о детективной комедии.