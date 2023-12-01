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Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт в первом трейлере «Фуриосы»

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:07

Warner Bros. Pictures International опубликовала первый трейлер «Фуриосы» — спин-оффа фильма «Безумный Макс: Дорога ярости». Премьера ленты состоится 24 мая 2024 года.

В ролике не рассказывается, сколько лет прошло, после того как Фуриосу похитили из семьи, и о том моменте, когда она наконец вырвалась. Но из него становится ясно, что девушка готова безжалостно бороться за свою свободу.

В трейлере подчеркивается, что действие фильма происходит через 45 лет после падения цивилизации. Помимо Фуриосы и безумного байкера по прозвищу Дементус, в нем показали и молодую версию Несмертного Джо, уже вынужденного носить аппарат для дыхания.

«Когда мир пал, юную Фуриосу похищают из Зеленых земель многих матерей и она попадает в руки орды байкеров во главе с военачальником Дементусом. Пробираясь через Пустошь, они натыкаются на Цитадель, возглавляемую Несмертным Джо. В то время как два тирана воюют за господство, Фуриоса должна пережить множество испытаний, поскольку она собирает средства, чтобы найти свой путь домой», — гласит синопсис.

В отличие от «Дороги ярости», где действия разворачиваются в промежутке трех дней, сюжет «Фуриосы» растягивается на пятнадцать лет. Главную героиню играет Аня Тейлор-Джой, Дементуса — Крис Хемсфорт, Риктуса Эректуса — Натан Джонс, Органомеханика — Ангус Сэмпсон. В ленте также снялся Том Берк.

Приквел «Безумного Макса» стал самым масштабным кинопроектом, снятым в Австралии. Режиссерское кресло вновь занял Джордж Миллер, который также выступил соавтором сценария.

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Аня Тейлор-джойКрис ХемсвортНатан ДжонсАнгус СэмпсонДжордж Миллер
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