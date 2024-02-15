В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы у иноагентов

«Люди возмущены: блогеры, действующие в интересах недружественных государств и льющие грязь на нашу страну, по-прежнему зарабатывают деньги на наших гражданах, на отечественных компаниях. Это недопустимо», — заявлял спикер ГД, не уточняя, кого именно это беспокоит.