В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы у иноагентов

Семён Гудошников
Сегодня в 18:23
Фото: Агентство «Москва»

В Госдуму внесли законопроект, который предполагает запрет российским гражданам и компаниям размещать свою рекламу у людей и организаций, внесенных в список иностранных агентов. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщает РБК.

Рекламу предлагается запретить как на сайтах и в соцсетях, так и на других площадках, принадлежащих иноагентам. Володин пообещал рассмотреть документ в приоритетном порядке.

На прошлой неделе глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев говорил, что проект разработали два комитета — по безопасности и по экономической политике.

Необходимость поправок Володин объяснял «многочисленными обращениями с вопросом, почему на интернет-ресурсах иноагентов до сих пор размещается реклама российских компаний».

«Люди возмущены: блогеры, действующие в интересах недружественных государств и льющие грязь на нашу страну, по-прежнему зарабатывают деньги на наших гражданах, на отечественных компаниях. Это недопустимо», — заявлял спикер ГД, не уточняя, кого именно это беспокоит.

Идею запретить российским компаниям рекламироваться у иностранных агентов озвучил в июне 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев. Он предлагал запретить рекламу лишь на площадках иноагентов, привлеченных к административной ответственности по статье о «фейках» про армию.

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