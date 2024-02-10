В Госдуме обсуждают запрет рекламы у иноагентов

Депутаты Госдумы работают над законопроектом о запрете покупки рекламы у иноагентов, сообщил спикер парламента Вячеслав Володин.
По его словам, новый документ не позволит как россиянам, так и отечественным компаниям размещать объявления на сайтах иностранных агентов, а также в их аккаунтах в социальных сетях и других интернет-площадках.
«Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в нашей стране», — подчеркнул председатель ГД и пообещал «строгие меры ответственности» для тех, кто будет нарушать возможный закон.
В качестве обоснования депутат «Единой России» пишет, что ему поступают «многочисленные обращения с вопросом, почему на интернет-ресурсах иноагентов до сих пор размещается реклама российских компаний».
«Люди возмущены: блогеры, действующие в интересах недружественных государств и льющие грязь на нашу страну, по-прежнему зарабатывают деньги на наших гражданах, на отечественных компаниях. Это недопустимо», — считает Володин, хотя и не указывает, кого именно это беспокоит.
По информации председателя комитета по безопасности Василия Пискарева, документ подготовлен участниками его комитета и комитета по экономической политике. Сейчас он находится на согласовании, добавил депутат.
Идею подобного законопроекта озвучивал министр цифрового развития Максут Шадаев прошлым летом. Тогда он предлагал ввести ответственность для иноагентов, привлеченных к административной ответственности за фейк об армии.