Посмотрите первый трейлер мультсериала «Люди Икс ’97»

Marvel показала трейлер мультсериала «Люди Икс ’97». Его премьера состоится 20 марта на Disney+.
В ролике люди Икс пытаются собрать команду по кусочкам после смерти Чарльза Ксавье в конце оригинального шоу 90-х. Судя по всему, за главного остается Циклоп до тех пор, пока не появляется Магнето.
«Последняя воля из завещания Чарльза Ксавье… Все, что он построил, теперь принадлежит мне», — говорит он. В видео, помимо знакомых голосов, звучит тот самый саундтрек из оригинального проекта.
Мультсериал станет прямым продолжением классического проекта, который выходил с 1992 по 1997 год. К озвучке вернулся весь каст актеров, среди которых Рэй Чейз в роли Циклопа, Дженнифер Хейл — Джин Грей, Элисон Сили-Смит — Шторм, Кэл Додд — Росомахи, Ленор Занн — Роуг и другие.
Сценаристом стал Бо ДеМайо, а режиссерами серий — Джейк Касторена, Чейз Конли и Эми Йонемура. Сценаристы оригинального мультфильма Эрик и Джулия Леуолд, а также режиссер Ларри Хьюстон выступают в качестве консультантов.
Анимационные «Люди Икс» — вторая адаптация комиксов об одноименной команде супергероев-мутантов — выходили 1992 по 1997 год. Проект стал одним из самых популярных мультсериалов за историю телевидения, что привело к масштабному расширению франшизы.
С 2000 года вышло без малого 13 фильмов во вселенной «Людей Икс», последний — «Новые мутанты» — несколько раз переносили, в итоге премьера выпала на коронавирусный сентябрь 2020 года, и многие критики попросту отказались его смотреть, опасаясь заразиться COVID-19.