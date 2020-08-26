Критики из многих ведущих американских изданий, посвященных кино, отказались смотреть супергеройский хоррор «Новые мутанты» из‑за страха заразиться коронавирусом, сообщает «Кинопоиск».

Уточняется, что студия Disney, ответственная за «Новых мутантов», не предоставила критикам возможности посмотреть фильм в безопасных условиях — дома онлайн или на специальном показе, — а предложила посетить обычные киносеансы. Критики, в свою очередь, решили, что это может быть опасно во время пандемии, поэтому их ревью можно ожидать не раньше следующей недели.

Премьера «Новых мутантов» в США запланирована на 27 августа, в России — на 3 сентября. Дату выхода фильма много раз переносили по разным причинам — в какой‑то момент в сценарий, например, добавили нового персонажа, а в итоге фильм решили сделать куда более мрачным, чем собирались изначально, хотя его рейтинг PG-13 (не рекомендуется детям младше 13 лет) оставили.

Действие «Новых мутантов» происходит во вселенной Людей Икс. В центре сюжета — несколько подростков с суперспособностями, над которыми проводят жестокие эксперименты в специальной мрачной лечебнице (трейлер и первые две минуты фильма вы можете посмотреть здесь).

Режиссером фильма выступил Джош Бун, который раньше снимал только мелодрамы («Виноваты звезды»). Роли исполнили Аня Тейлор-Джой («Ведьма»), Мейси Уилльямс («Игра престолов»), Чарли Хитон («Очень странные дела»), Алиса Брага («Я — легенда!») и другие.