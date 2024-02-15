Падение рождаемости в Китае может лишить работы миллионы учителей

В Китае миллионы учителей могут остаться без работы из‑за падения рождаемости. Об этом говорится в отчете South China Morning Post.
На протяжении долгих лет китайские школы были вынуждены набивать классы, в которых на одного учителя приходилось до 50 учеников. Если количество учеников сократится, то к 2035 году в Китае может образоваться избыток в 1,5 млн учителей начальной школы и 370 тыс. — средней школы.
«В 1975 году в Китае детей было в тринадцать раз больше, чем пожилых людей. К 2050 году, по прогнозам ООН, пожилых людей будет вдвое больше, чем детей», — пишут исследователи.
2023-й стал вторым годом подряд, когда в Китае фиксировалось сокращение численности населения. Общее число жителей Китая сократилось на 2,75 млн человек — или на 0,2% — до 1,409 млрд. Падение превысило показатель 2022 года, составивший около 850 тыс. человек.
В 2015 году Пекин отменил политику «одна семья — один ребенок», которая действовала с 1979 года. Теперь власти пытаются мотивировать население страны заводить больше детей. Например, в густонаселенном городе Ханчжоу родителям предлагали около 2800 долларов за рождение третьего ребенка.