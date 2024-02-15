Падение рождаемости в Китае может лишить работы миллионы учителей

На протяжении долгих лет китайские школы были вынуждены набивать классы, в которых на одного учителя приходилось до 50 учеников. Если количество учеников сократится, то к 2035 году в Китае может образоваться избыток в 1,5 млн учителей начальной школы и 370 тыс. — средней школы.